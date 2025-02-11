Застосунок «Повітряна тривога!» потішив українців новою функцією

Відтепер користувачі можуть отримувати додаткові сигнали про наближення повітряних цілей

У популярному серед українців застосунку «Повітряна тривога!» відбулося оновлення. Відтепер користувачі можуть додати свою геолокацію, щоб отримувати додаткові сигнали про загрози не лише в регіоні та місті, а і в конкретних районах. Про це повідомляє «Главком».

Сьогодні користувачі застосунку отримали таке сповіщення:

Розробник пропонує оновити застосунок до нової версії. У ній на користувачів має чекати покращення стабільності роботи та нові функції. Зокрема, тепер можна отримувати додаткові сигнали про наближення ворожих повітряних цілей. Для цього користувачу треба надати доступ до своєї геолокації.

Зазначимо, що раніше розробник застосунку «Повітряна тривога!» Степан Танасійчук анонсував це оновлення в інтерв'ю «Главкому». «Ми зараз випускаємо оновлену версію застосунку, де можна буде вказувати свою локацію. Наприклад, якщо ви в одному кінці Києва і саме тут небезпека, то сигнал оповіщення приходитиме до вас, реагуючи на ваше місце перебування. Місто велике і нібито ви дуже далеко до того краю міста, для якого небезпека підвищена, то оновлення застосунку розв'яже цю проблему», – обіцяв тоді Танасійчук.

На запитання, чи не будуть користувачі таким чином надавати застосунку особисту інформацію, розробник запевнив: «Ви не передаватимете інформацію прямо про свою точну локацію перебування. По суті, ви підписуєтеся на якийсь квадрат на карті. Ми з колегами цей момент також обговорювали. З переданої вами інформації ми взагалі не знаємо про вас нічого».