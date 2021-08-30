Кличко анонсував відкриття нової школи в Солом‘янському районі столиці

Кличко: «На підготовку до нового навчального року столиця виділила 1,8 млрд грн.»

У Солом‘янському районі Києва 1 вересня відкриють нову школу. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час колегії Київської міської державної адміністрації.

«1 вересня ми відкриємо нову школу № 22 в Солом‘янському районі столиці – сучасний і комфортний навчальний заклад європейського рівня», – сказав Кличко.

Він нагадав, що за кілька останніх років у Києві побудували 9 нових шкіл та збудували або капітально оновили 33 дитячих садочки, а також відкрили 110 груп у діючих садках.

Разом з тим, сьогодні в школах столиці практично завершили підготовку до навчального року. Влітку у кожному другому закладі освіти здійснили поточні або капітальні ремонти. Зокрема, відремонтували 217 садочків та 242 школи.

«На підготовку до нового навчального року столиця виділила 1,8 млрд грн. І я розраховую, що всі навчальні заклади підготувалися гідно», – наголосив мер Києва.

Він також нагадав, що з квітня в столиці триває масштабна програма з вакцинації всіх киян та працівників освіти, зокрема.

«Освітяни є пріоритетною групою захисту. Сьогодні в Києві працюють 17 пунктів вакцинації, де щеплюють працівників шкіл, садочків та інших закладів освіти міста. На сьогодні кожен другий освітянин столиці вже щепилися від Covid-19. І Департамент освіти та Департамент охорони здоров‘я мають докласти всіх зусиль, щоб до наступної хвилі пандемії, яку фахівці прогнозують на осінь, педагоги і вихователі були вакциновані», – підкреслив Віталій Кличко.

Нагадаємо, за останніх сім років фінансування галузі освіти у столиці зросло майже в 5 разів – із 5 млрд грн у 2014 році, до майже 25 млрд – у 2021 році. За ці кошти місто будує нові та оновлює існуючі заклади освіти, закуповує обладнання, забезпечує харчування в школах та садках. Створює комфортні умови для навчання дітей та для роботи педагогів. З виділених коштів понад 70% спрямовують на заробітну плату працівників освіти – близько 72 тисяч освітян. Окрім зарплатні та доплат, гарантованих законодавством, усі працівники закладів освіти Києва отримують максимальні муніципальні надбавки.

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