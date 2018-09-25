Столична влада планує велику інвентаризацію земель



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У 2019 році має завершитися земельна реформа у Києві

На 2019 рік заплановано повноцінну інвентаризацію міських земель. Про це заявив в інтерв’ю «OpenKyiv» директор Департаменту земельних ресурсів Київської міської держадміністрації Петро Оленич.

«Ми актуалізуємо дані щодо розподілу земель за користувачами та зареєструємо право комунальної власності за територіальною громадою Києва на всі земельні ділянки, що їй належать. Це означатиме де-факто завершення земельної реформи в нашому місті, а також передуватиме запуску ринку земель у Києві», – пояснив він.

На думку Оленича, це дасть значний поштовх для приходу великих інвестиційних компаній у столицю та активізує середній і малий бізнес.

«Глобальне завдання нашої команди – створити збалансовану модель взаємовідносин між землекористувачем та міською владою. Нам потрібно розробити механізм, який забезпечить відповідальне ставлення міста до користувача, а користувача – до своїх обов’язків перед громадою при користуванні земельною ділянкою. У такий спосіб отримаємо цільове, ефективне та бережливе ставлення користувача до землі. А місто, своєю чергою, поважатиме та захищатиме інтереси землекористувача як суб’єкта, що сплачує кошти в бюджет», – запевнив Оленич.

Як повідомлялося, електронну систему міського земельного кадастру Києва, доступ до якого роками був обмежений, незабаром відкриють для киян.