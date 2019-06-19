Столична влада посилить контроль за реконструкцією шкіл



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський провів виїзну нараду у школі № 305

У місті планується розробити «Карту потреб» в освітній інфраструктурі

У рамках посилення контролю за виконанням робіт із реконструкції освітніх закладів столиці заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський провів виїзну нараду у школі № 305 у Бортничах, де поспілкувався з батьківським активом мікрорайону. Головне питання, яке хвилювало громадськість, як бути з недобросовісними підрядниками, через яких гальмується процес реконструкції. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Комфортні умови для навчання дітей не менш важливі, ніж створення нових місць та закладів освіти. Тому ми посилюємо контроль за усіма роботами з реконструкції. Проектна документація для реконструкції школи № 305, яка розробляється з 2016 року, суперечить здоровому глузду. Так не має бути! Якщо підрядник не виконує необхідні роботи, ми будемо йти до суду та вирішувати питання там. Ця школа знаходиться у районі з ускладненою соціально-освітньою інфраструктурою і, запевняю батьків, є пріоритетним об’єктом для реконструкції», – зазначив Мондриївський.

Також він додав, що у місті планується розробити «Карту потреб» в освітній інфраструктурі, яка б у повній мірі представляла, де необхідно розвантажити заклади освіти, а де навпаки є вільні місця.

«Карта потреб» допоможе правильно розставити пріоритетність робіт із ремонту та реконструкції шкіл та створення нових. Кожен охочий зможе ознайомитися з інформацією, де спеціальними позначками будуть позначені найбільш напружені райони, райони з граничними показниками та найменш завантажені», – додав заступник голови КМДА.