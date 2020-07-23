Столична влада ухвалила важливе рішення для закладів громадського харчування



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Якщо ж підприємці вже сплатили пайову участь до вступу в дію рішення Київради - ці кошти будуть зараховані як сплата пайової участі на наступний період (рік) - Кличко

Літні та сезонні майданчики кафе і ресторанів звільнили від сплати пайової участі

Депутати Київради сьогодні, 23 липня, ухвалили рішення про скасування сплати пайової участі для літніх та сезонних майданчиків кафе і ресторанів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Столичний міський голова зазначив, що також від сплати пайової участі звільнили бізнес, що здійснює діяльність у засобах пересувної роздрібної торговельної мережі та об'єктах сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі. Вони платитимуть символічну 1 гривню.

«Для літніх майданчиків біля ресторанів та бізнесу, що здійснює діяльність у засобах пересувної торговельної мережі та об'єктах сезонної пересувної торговельної мережі, ця норма діятиме до кінця жовтня цього року. А для сезонних майданчиків кафе і ресторанів – до кінця року», - поінформував Кличко.

Мер зауважив, якщо ж підприємці вже сплатили пайову участь до вступу в дію рішення Київради - ці кошти будуть зараховані як сплата пайової участі на наступний період (рік).

«Ми розуміємо, що малий і середній бізнес – це основа економіки міста. І його треба підтримувати та заохочувати. Сьогодні складно всім. Кілька місяців ресторани та кафе не працювали. І отримали шалені збитки. Ми повинні створити сприятливі умови для роботи бізнесу в столиці. І, переконаний, спільними зусиллями та конструктивною співпрацею ми цю кризу подолаємо», - зазначив Віталій Кличко.

Як повідомлялося, сьогодні, 23 липня, Київрада ухвалила важливе для інвесторів «Укрбуду» рішення.