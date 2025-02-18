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Столична влада знову порушила транспортне питання: подробиці

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Столична влада знову порушила транспортне питання: подробиці
Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про відкриття Південного мосту в Києві для автівок
фото: Офіційний портал Києва

Ткаченко розповів про запити киян та позицію Київської міської військової адміністрації щодо транспортних питань

Ще від листопада 2024 року до влади Києва надходять листи щодо того, аби відкрити рух Південним мостом для всіх автомобілів. Також повідомляється, що потреби закриття відповідного мосту немає. Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко в ефірі телемарафону.

«Перекривати міст повністю в такій варіації, як є зараз, немає потреби. Враховуючи ту кількість автівок, яка є у місті Києві, враховуючи ті транспортні колапси, які є зараз під час повітряних тривог і враховуючи все те, що відбувається з транспортом дуже логічно було б питання переглянути», – зазначив він.

За словами Ткаченка, станом на сьогодні є всі підстави відкрити рух Південним мостом для всіх автівок, які є у столиці.

«Важливо розуміти, що рух мостом є, але не для всіх.  Я вважаю, що буде справедливо відновити рух для абсолютно всіх автівок, а якщо є потреба перекривати його під час тривог, то вона може залишитись. Але виключно під час тривог, а загалом протягом дня працювати для всіх», – сказав Ткаченко.

Щодо руху громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві, Ткаченко додав, що рішення щодо цього буде переглянуте на найближній Раді Оборони міста Києва.

«Ми готові до того, щоб напрацювати новий алгоритм, який запрацює у місті Києві. Сподіваюсь, що рішення буде підтримано, але спрогнозувати чи буде воно прийняте чи ні, я не можу», – підкреслив очільник КМВА.

Раніше ми писали, що Ткаченко заявив, що на наступне засідання Ради оборони Києва окрім інших питань внесе на розгляд відновлення руху Південним мостом для всіх киян.

Також повідомлялось, що була проведена нарада щодо режиму руху громадського транспорту в столиці під час повітряної тривоги. Робоча група працюватиме над оптимізацією руху громадського транспорту в Києві під час повітряної тривоги. 

До слова, перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що зупинка громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві завдає мільярдних збитків бюджету столиці. 

Своєю чергою, мер Києва Віталій Кличко казав, що рішення про те, що громадський транспорт у столиці має рухатися під час тривог, може призвести до трагедії. 

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Теги: громадський транспорт транспорт міст Київ Тимур Ткаченко

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