Зруйновані будівлі, пошкоджені авто, глибока вирва. Репортаж з місця ракетного удару в Києві

Росіяни нанесли удар балістичними ракетами по Оболонському районі Києва, де розташовані бізнес-центри та офісні приміщення

Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи з розбору будівельних конструкцій в Оболонському районі Києва

Сьогодні, 12 лютого, російські загарбники здійснили чергову ракетну атаку на Київ. Внаслідок нічної атаки зафіксовано пошкодження житлових будинків, офісної будівлі та нежитлової інфраструктури у кількох районах столиці. Кореспондент «Главкома» побував на місці удару в Оболонському районі міста.

Що відомо про обстріл

Повітряна тривога у столиці почалася о 04:26 і вже за хвилину мешканці столиці почули серію потужних вибухів. Росіяни нанесли удар балістичними ракетами по Оболонському районі Києва, де розташовані бізнес-центри та офісні приміщення. На щастя, це був ранок і люди не встигли зайняти робочі місця.

Найбільше пошкоджений перший поверх будівлі фото: glavcom.ua

Внаслідок ворожого обстрілу сталося часткове руйнування та пожежа в офісній будівлі у Оболонському районі. Це одне з найсерйозніших пошкоджень у Києві за останній час.

У результаті удару пошкоджені автівки, вибиті двері та вікна. Постраждала велика промзона – бізнес-центри, офісні та житлові будинки.

Як повідомив Тимур Ткаченко, станом на 10:00 ранку пожежі у столиці було ліквідовано або локалізовано.

«На жаль, внаслідок ворожої атаки загинув киянин 1985 року народження. Також четверо жителів столиці зазнали поранень. Серед них дев'ятирічна дитина. Усім постраждалим надається кваліфікована медична допомога», – повідомив очільник КОВА.

Уламки пошкодили офіси телеканалів

Внаслідок російської ракетної атаки по Києву постраждала низка каналів українського іномовлення. Зокрема, Freedom та «Дім», міжнародна редакція – UATV English, The Gaze, UATV Español, UATVArabic, UATV Português, діджитал редакція. Про це повідомив телеканал Дім. Як зазначається, значних руйнувань зазнав ньюзрум телеканалу Freedom. Наразі телеканал мовить з резервної студії.

Freedom – державний український російськомовний канал іномовлення. Його мета – інформування людей на тимчасово окупованих Росією територіях про події, які відбуваються насправді, розвінчування фейків ворожої пропаганди.

На місці ліквідації наслідків працюють усі екстрені служби міста фото: glavcom.ua

Удар завдав шкоди газифікаційній системі міста

Через ракетний обстріл було пошкоджено фасади та покрівлі газифікованих будівель. Як повідомила компанія «Київгаз», у зв’язку з російською атакою було тимчасово припинено розподіл газу до дошкільного закладу освіти, дахової котельні бізнес-центру, приміщення фінансової установи, де зазнали ураження три котельні (одна з них зруйнована, дві – пошкоджено). Фахівці Управління аварійно-відновлювальних робіт «Київгазу» спільно з екстреними службами міста продовжують працювати в місцях падіння уламків. За словами газовиків, зараз проводиться ретельна перевірка стану комунікацій, куди потрапили уламки ракет, на предмет загазованості.

На місці триває розбір завалів та збір речових доказів чергової російської агресії проти цивільного населення фото: glavcom.ua

Як повідомив кореспондент «Главкома», станом на 16:00 рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи з розбору будівельних конструкцій в Оболонському районі Києва. Територія огороджена. На місці працюють рятувальники та поліція. Довкола можна побачити близько десятка машин екстрених служб.

На місці падіння російської ракети також утворилася глибока вирва.

фото: телеканал Дім

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ є загоряння в багатьох районах. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій. За даними мера столиці Віталія Кличка, є загиблі та постраждалі.