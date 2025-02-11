У Києві затримано росіянку, яка за $12 тис. переправляла ухилянтів до ЄС

Для здійснення угоди із потенційним «клієнтом» порушниця прибула до однієї з заправок столиці, де слідчі й затримали її

Жінку було затримано під час отримання половини обумовленої суми

У Києві викрили росіянку, яка за $12 тис. переправляла військовозобов’язаних до країн Євросоюзу під виглядом водііїв з міжнародних перевезень. Про це повідомила Київська міська прокуратура та поліція Києва.

Слідством було встановлено, що 33-річна росіянка, яка тривалий час мешкає у Києві, налагодила схему переправлення призовників до країн Європи. Зловмисниця підшукувала серед своїх знайомих бажаючих уникнути мобілізації. Вона обіцяла їм працевлаштування у якості водія до підприємця, що має ліцензію з міжнародних перевезень.

Як повідомили у поліції, сума послуги становила $12 тис., шість з яких треба було сплатити одразу. Після першого «внеску» зловмисниця мала підготувати документи для внесення відомостей щодо водія до системи «Шлях» та надати йому транспортний засіб для перевезення вантажу через державний кордон України.

Для здійснення угоди із потенційним «клієнтом» порушниця прибула до однієї з заправок столиці, де слідчі затримали її у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання половини коштів від обумовленої суми – $6 тис.

Слідчі повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

У прокуратурі додали, що у Солом’янському районному суді Києва слухається справа за обвинуваченням цієї ж росіянки в участі у злочинній організації, члени якої причетні до викрадення людей, шахрайства та несанкціонованого збуту інформації з обмеженим доступом.

Нагадаємо, з літа минулого року в Україні спостерігається тенденція до зменшення спроб незаконного перетину кордону. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону. Речник зазначив, що, як і раніше, більшість випадків трапляється поза межами пунктів пропуску на кордоні з Румунією і Молдовою. Менше – на кордоні зі Словаччиною й Угорщиною. Найменше спроб незаконного перетину кордону – на ділянці із Польщею. Однак все ще є спроби незаконного перетину і безпосередньо у пунктах пропуску. Тут вже найбільше випадків – на кордоні із Польщею. Демченко наголосив, що там найбільший пасажиропотік.

Як повідомлялося, на Львівщині прикордонники затримали громадянина Туреччина, який намагався перебратися до Польщі, замаскувавшись під «рибалку».

Раніше на українсько-польському кордоні прикордонники виявили псевдоподружжя, яке уклали шлюб з метою незаконного виїзду за межі країни чоловіка. 26-річний киянин уклав шлюб із 42-річною жителькою столиці з інвалідністю.