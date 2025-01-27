Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві зафіксовано перші температурні рекорди 2025 року

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві зафіксовано перші температурні рекорди 2025 року
фото: glavcom.ua
За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 29 березня

Середньодобова температура повітря 26 січня виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати  

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 26 січня у Києві було зафіксовано два температурні рекорди. Про це повідомила пресслужба Українського гідрометцентру.

Згідно з повідомленням, 26 січня у Києві максимальна температура повітря досягла 7,4°С, що на 0,5°С вище попереднього рекордного показника для цього дня 2021 року. 

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня у Києві і склала 4,7°С, що перевищило попередній рекордний показник 1902 та 1999 років на 1,4°С, а кліматичну норму – на 9,7°С. 

Як зазначається, за багаторічними показниками така температура повітря відповідає 29 березня.

Нагадаємо, середньорічна температура 2024 року у столиці склала 11,4 градусів тепла, що на 2,4 градусів вище кліматичної норми. Він став найтеплішим у столиці за час проведення спостережень.

Як повідомляла раніше синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, українцям швидше за все вже не варто очікувати сильних морозів до кінця січня. Очікується, що найтеплішими днями з найближчої перспективи будуть 26 та 27 січня. Температура підвищиться до +1°...+7°, а на півдні країни розігріє до +10°.

До слова, у 2024 році середня температура поверхні Землі зросла на 1,55 °C. Це свідчить про те, що минулий рік став найтеплішим за всю історію спостережень. Про це повідомляє Всесвітня метеорологічна організація. Зазначається, що висновок зроблено на основі кількох джерел: із Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, Японського метеорологічного агентства, NASA, Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, Метеорологічного бюро Великобританії у співпраці з Кліматичним дослідницьким підрозділом Університету Східної Англії.

Читайте також:

Теги: Київ погода рекорд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі загроза не спостерігається
У Києві збитий «шахед» упав у водойму
21 сiчня, 21:59
Організатору злочинної групи та трьом його спільникам повідомлено про підозри
У Києві затримана група раніше засуджених, які вибивали борги на замовлення
17 сiчня, 12:05
Завтра фахівці планують встановити у Києві ще три шафи автономного живлення 
У одному з районів Києва встановили дві шафи резервного живлення для світлофорів
15 сiчня, 15:50
Відомий столичний фастфуд – київська перепічка отримала власну скульптуру
Київська перепічка може отримати статус нематеріальної культурної спадщини України
14 сiчня, 08:40
Чоловік під час конфлікту став наносити численні удари матері кулаками та ногами
Киянин жорстоко забив до смерті власну матір
13 сiчня, 23:18
В одному з готелів Києва у ніч проти 23 листопада 2024 року сталася стрілянина
Смертельна стрілянина у столичному готелі: ще трьом фігурантам оголошено підозру
3 сiчня, 10:49
Середньорічна температура 2024 року у столиці України склала +11,4 °С, що на 2,4 °С вище кліматичної норми
Рекордне відхилення від норми. Чим відзначився 2024 рік у Києві
2 сiчня, 23:39
Наслідки влучання ворожого «Шахеда» у столиці
«Шахед» майже влучив в Офіс президента: Безугла розповіла деталі про ранкову атаку
1 сiчня, 18:06
Прощання у Києві з Героєм України Дмитром Коцюбайлом
Як ми прощаємося з героями війни? Відома телеведуча розкритикувала киян
29 грудня, 2024, 22:22

Новини

У Києві за тиждень від ускладнень грипу померли четверо людей
У Києві за тиждень від ускладнень грипу померли четверо людей
У Києві зафіксовано перші температурні рекорди 2025 року
У Києві зафіксовано перші температурні рекорди 2025 року
Чиновник «Київзеленбуду» допустив майже 900 тис. грн збитків під час ремонту у парку «Позняки»
Чиновник «Київзеленбуду» допустив майже 900 тис. грн збитків під час ремонту у парку «Позняки»
У Києві посадовиця закупила дорожню сіль невідповідної якості на 11 млн грн: справа вже в суді
У Києві посадовиця закупила дорожню сіль невідповідної якості на 11 млн грн: справа вже в суді
Комунальники планують демонтувати незаконну рекламу на двох вулицях Києва
Комунальники планують демонтувати незаконну рекламу на двох вулицях Києва
Адвокати заявили про незаконність підозри меру Ірпеня
Адвокати заявили про незаконність підозри меру Ірпеня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
154K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 січня 2025
29K
Каратист не повернувся в Україну з міжнародних змагань: як він пояснив своє рішення
26K
Російський лікар помилково відрізав здоровий ріг меніска чемпіонці Європи з гімнастики
18K
«Путінська диверсія» у Балтійському морі: Німеччина готує відповідь
17K
Скільки людей залишилося в Україні: демограф назвав реальну цифру

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:21
27 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
26 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:29
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 сiчня, 00:15
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 сiчня, 00:20
Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
23 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua