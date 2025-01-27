У Києві зафіксовано перші температурні рекорди 2025 року

Середньодобова температура повітря 26 січня виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 26 січня у Києві було зафіксовано два температурні рекорди. Про це повідомила пресслужба Українського гідрометцентру.

Згідно з повідомленням, 26 січня у Києві максимальна температура повітря досягла 7,4°С, що на 0,5°С вище попереднього рекордного показника для цього дня 2021 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня у Києві і склала 4,7°С, що перевищило попередній рекордний показник 1902 та 1999 років на 1,4°С, а кліматичну норму – на 9,7°С.

Як зазначається, за багаторічними показниками така температура повітря відповідає 29 березня.

Нагадаємо, середньорічна температура 2024 року у столиці склала 11,4 градусів тепла, що на 2,4 градусів вище кліматичної норми. Він став найтеплішим у столиці за час проведення спостережень.

Як повідомляла раніше синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, українцям швидше за все вже не варто очікувати сильних морозів до кінця січня. Очікується, що найтеплішими днями з найближчої перспективи будуть 26 та 27 січня. Температура підвищиться до +1°...+7°, а на півдні країни розігріє до +10°.

До слова, у 2024 році середня температура поверхні Землі зросла на 1,55 °C. Це свідчить про те, що минулий рік став найтеплішим за всю історію спостережень. Про це повідомляє Всесвітня метеорологічна організація. Зазначається, що висновок зроблено на основі кількох джерел: із Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, Японського метеорологічного агентства, NASA, Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, Метеорологічного бюро Великобританії у співпраці з Кліматичним дослідницьким підрозділом Університету Східної Англії.