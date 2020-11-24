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    У Києві ДТП між автівками паралізувало рух трамваїв (відео)

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    Рух трамваїв по вулиці Глибочицькій зупинився - У Києві ДТП між автівками паралізувало рух трамваїв (відео)
    Рух трамваїв по вулиці Глибочицькій зупинився
    Фото: скріншот відео

    Тимчасово зупинено рух трамваїв №14, 18

    Сьогодні, 24 листопада, близько 9:30 на трамвайних коліях на вулиці Глибочицькій у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Через ДТП рух трамваїв №14, 18 по вулиці Глибочицькій в напрямку вул. Старовокзальної тимчасово призупинено.

    На місце викликано поліцію.

    Як повідомлялося, 20 листопада на вулиці Кирилівській у Києві на трамвайних коліях сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів BMW і Dodge. В результаті ДТП було заблоковано рух трамваїв №11, 12, 16, 19.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ громадський транспорт автомобіль
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