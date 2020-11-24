У Києві ДТП між автівками паралізувало рух трамваїв (відео)
Тимчасово зупинено рух трамваїв №14, 18
Сьогодні, 24 листопада, близько 9:30 на трамвайних коліях на вулиці Глибочицькій у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Через ДТП рух трамваїв №14, 18 по вулиці Глибочицькій в напрямку вул. Старовокзальної тимчасово призупинено.
На місце викликано поліцію.
Як повідомлялося, 20 листопада на вулиці Кирилівській у Києві на трамвайних коліях сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів BMW і Dodge. В результаті ДТП було заблоковано рух трамваїв №11, 12, 16, 19.