Столичні поліцейські навчають киянок самозахисту (фото)



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Інструктори розробили спеціальну програму, яка містить теорію з основ самозахисту та практичне відпрацювання основних елементів самооборони Фото: Патрульна поліція Києва

Патрульні започаткували курс із самозахисту для жінок

Столичні поліцейські започаткували спеціальний курс із самозахисту для жінок, який складається з чотирьох занять. Протягом місяця патрульні навчали учасниць прийомам, які можуть стати в нагоді на вулиці під час неочікуваного нападу зловмисників і не потребують особливої фізичної підготовки. Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

До складу інструкторів, які проводили заняття, входили поліцейські відділу тактичної підготовки управління патрульної поліції у Києві. Вони розробили спеціальну програму, яка містить теорію з основ самозахисту та практичне відпрацювання основних елементів самооборони, основи психологічної підготовки до захисту, юридичні тонкощі під час застосування сили та основи надання домедичної допомоги.

Також патрульні розповіли учасницям типові алгоритми дії під час нападу зловмисника, у тому числі обговорили випадки, коли у нападника є ніж або вогнепальна зброя.

По закінченню курсу інспектори отримали не тільки багато позитивних відгуків від учасниць, але й ще більшу кількість прохань провести ще одну серію від тих, хто не встиг приєднатись до першої групи.