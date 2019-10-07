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    Грабежі та крадіжки: у неділю в Києві скоєно понад півтори сотні злочинів

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    За добу сталося два грабежі - Грабежі та крадіжки: у неділю в Києві скоєно понад півтори сотні злочинів
    За добу сталося два грабежі

    Минулої доби у столиці сталося одне вбивство

    За минулу добу, 6 жовтня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 166 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    Серед правопорушень:

    • вбивства - 1;
    • тяжкі тілесні ушкодження - 1;
    • грабежі - 2;
    • хуліганства - 2;
    • крадіжки - 107;
    • незаконні заволодіння автотранспортом - 2.

    У поліції зазначили, що у 29 випадках підозрювані особи встановлені.

    Як повідомлялося, у Києві оперативники затримали зловмисників, які викрали мультимедійне обладнання на суму понад 4 мільйони гривень.

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