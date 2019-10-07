Грабежі та крадіжки: у неділю в Києві скоєно понад півтори сотні злочинів
За добу сталося два грабежі
Минулої доби у столиці сталося одне вбивство
За минулу добу, 6 жовтня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 166 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Серед правопорушень:
- вбивства - 1;
- тяжкі тілесні ушкодження - 1;
- грабежі - 2;
- хуліганства - 2;
- крадіжки - 107;
- незаконні заволодіння автотранспортом - 2.
У поліції зазначили, що у 29 випадках підозрювані особи встановлені.
Як повідомлялося, у Києві оперативники затримали зловмисників, які викрали мультимедійне обладнання на суму понад 4 мільйони гривень.
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