Столичні рятувальники дістали тіло чоловіка із річки Дніпро (фото)

Тіло було на відстані 15 м від берега

Обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронні органи

У столиці 9 лютого водолази дістали тіло чоловіка з річки Дніпро. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Тіло чоловіка було виявлене на Дніпровській набережній, що у Дарницькому районі столиці.

«9 лютого об 11:27 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на Дніпровській набережній, 7, що у Дарницькому районі столиці, у річці Дніпро знаходиться тіло людини. На місце події негайно прибуло чергове відділення групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. На відстані 15 м від берега водолази виявили вмерзле у кригу тіло чоловічої статі. Рятувальники за допомогою водолазно-рятувального спорядження деблокували тіло громадянина, доставили на берег та передали службі «102»», – зазначається у повідомленні.

Наразі обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, під Києвом на Водохреще чоловік втопився в ополонці. Також у Золотоніському районі Черкаської області водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій дістали тіло рибалки, який провалився на кризі.