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    Столичні рятувальники дістали тіло чоловіка із річки Дніпро (фото)

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    Тіло було на відстані 15 м від берега - Столичні рятувальники дістали тіло чоловіка із річки Дніпро (фото)
    Тіло було на відстані 15 м від берега
    фото: Київ оперативний

    Обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронні органи

    У столиці 9 лютого водолази дістали тіло чоловіка з річки Дніпро. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Тіло чоловіка було виявлене на Дніпровській набережній, що у Дарницькому районі столиці.

    «9 лютого об 11:27 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на Дніпровській набережній, 7, що у Дарницькому районі столиці, у річці Дніпро знаходиться тіло людини. На місце події негайно прибуло чергове відділення групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. На відстані 15 м від берега водолази виявили вмерзле у кригу тіло чоловічої статі. Рятувальники за допомогою водолазно-рятувального спорядження деблокували тіло громадянина, доставили на берег та передали службі «102»», – зазначається у повідомленні.

    Наразі обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронні органи.

    Нагадаємо, під Києвом на Водохреще чоловік втопився в ополонці. Також у Золотоніському районі Черкаської області водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій дістали тіло рибалки, який провалився на кризі.

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    Теги: Київ ДСНС Дніпро смерть рятувальники чоловік
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    Столичні рятувальники дістали тіло чоловіка із річки Дніпро (фото)