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    Політика

    У Зеленського анонсували перший з початку пандемії візит іноземного лідера в Україну

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    <p>Президенти України та Швейцарії Володимир Зеленський та Симонетта Соммаруга можуть зустрітися у липні</p> - У Зеленського анонсували перший з початку пандемії візит іноземного лідера в Україну

    Президенти України та Швейцарії Володимир Зеленський та Симонетта Соммаруга можуть зустрітися у липні

    Цього літа можливі ще два-три візити лідерів інших держав в Україну

    Президент Швейцарії Симонетта Соммаруга відвідає Україну 20-23 липня. Це буде перший візит іноземного лідера в країну після пандемії коронавірусу.

    Про це «Інтерфакс-Україна» сказав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

    «Перший візит після пандемії іноземного лідера в Україну відбудеться 20-23 липня - це буде візит президента Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаруги. Це буде державний візит, який на такому рівні відбудеться вперше. Планується, що, крім Києва, вона також відвідає кілька регіонів України», - сказав Жовква.

    За його словами, цього літа можливі ще один-два візити лідерів інших держав в Україну, але справжня активність почнеться восени, зокрема і візити президента Зеленського за кордон.

    «Знову ж таки, якщо дозволить пандемічна ситуація. Зараз працюємо з кількома країнами, і думаю, що у вересні-жовтні можуть бути здійснені кілька офіційних візитів», - зазначив заступник голови Офісу президента.

    Нагадаємо, 11 червня глава Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із очільником адміністрації президента Республіки Білорусь Ігорем Сергієнком майбутній візит президента Володимира Зеленського в Білорусь. Попередньо поїздка запланована на жовтень.

    Швейцарія політика Володимир Зеленський Україна президент Офіс президента
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