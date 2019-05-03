Столичний чиновник змусив комунальників робити ремонт у його квартирі



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Під час обшуків вилучили документацію, що підтверджує злочинну діяльність посадовців Фото: Нацполіція

Заступникові голови РДА повідомили про підозру

Працівники управління захисту економіки у місті Києві Національної поліції України, слідчі Головного слідчого управління під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України викрили посадовців районної державної адміністрації у розтраті бюджетних коштів. Про це повідомляє прес-служба Департаменту захисту економіки Нацполіції.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що упродовж 2018 року заступник голови РДА залучав працівників підпорядкованого комунального підприємства до проведення ремонтних робіт у власній квартирі.

З метою мотивації підлеглих останнім нараховували додаткові виплати шляхом безпідставного завищення кількості відпрацьованих робочих годин. Про що робилися відповідні записи у табелях обліку робочого часу. Як результат, було безпідставно витрачено бюджетні кошти.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує злочинну діяльність посадовців, фальсифіковані табелі, «чорнові» записи.

У четвер, 2 травня, заступникові голови районної державної адміністрації було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ще двом посадовцям комунального підприємства за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.