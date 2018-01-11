Столичний цирк «Кобзов» продовжує працювати попри заборону

За словами директора цирку, жодного офіційного документа з вимогою закрити установу він не отримував

Попри рішення КМДА закрити цирк «Кобзов», установа досі проводить вистави. Про це повідомляє «Громадське радіо». За словами директора цирку Миколи Кобзова, жодного офіційного документа з вимогою закрити установу він не отримував. Тому немає жодних підстав припинити роботу цирку на Контрактовій площі. «До нас



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Цирк «Кобзов», архівне фото

За словами директора цирку, жодного офіційного документа з вимогою закрити установу він не отримував

Попри рішення КМДА закрити цирк «Кобзов», установа досі проводить вистави. Про це повідомляє «Громадське радіо».

За словами директора цирку Миколи Кобзова, жодного офіційного документа з вимогою закрити установу він не отримував. Тому немає жодних підстав припинити роботу цирку на Контрактовій площі.

«До нас приїжджала перевірка, але ми розуміємо, що це просто роздутий в інтернеті скандал. Ще з минулого року на цирк «Кобзов» потужно «наїжджають», його намагаються знищити і закрити. Ми стали жертвою незрозумілих поки що осіб або конкурентів», - заявив Кобзов.

Також він додав, що жоден працівник цирку на кір не хворів, а останній медогляд співробітники проходили 15 грудня.

А тем временем, несмотря на запрет работы от властей, скандальный цирк "Кобзов" продолжает свою деятельность в штатном режиме.



На сегодня было запланировано два выступления- в 15.00 и 17.00. Билеты в кассах как продавались, так и продаются. pic.twitter.com/uLPyHaNWRN — Типичный Киев (@kievtypical) 11 января 2018 г.

З ним не погоджується керівник Головного управління Держпродспоживслужби Олег Рубан, який заявив, що припис щодо проведення обмежувальних заходів та додаткових медичних оглядів цирк «Кобзов» отримав 10 січня.

Рубан додав, що у разі невиконання припису цирку загрожуватиме кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація 10 січня тимчасово заборонила роботу цирку «Кобзов» через спалах кору.

До слова, тепер дітей без щеплень проти кору не будуть пускати до закладів освіти.