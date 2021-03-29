Столичний метрополітен виводить з обігу «зелені» картки та закриває сервісні центри

Метрополітен закриває сервісні центр для роботи з метрокартками

Старі картки для поїздок припинять приймати для проїзду 1 квітня

Адміністрація Комунального підприємства «Київський метрополітен» повідомила про завершення терміну дії карток для проїзду попереднього зразку (зеленого кольору). Про це інформує Офіційний портал Києва.

«Завершується термін дії транспортних (зелених) карток метро. Використати поїздки на безконтактних (зелених) картках метро можна до 31 березня поточного року, відповідно до розпорядження КМДА № 399 від 05.03.2020 року», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що разом із закінченням використання карток метро припиняється й робота сервісних центрів підземки.

Оператором системи оплати у громадському транспорті столиці є Комунальне підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний центр». «Гаряча лінія» для пасажирів: 044-366-55-55.

Сплатити за проїзд у громадському транспорті можна за допомогою:

Kyiv Smart Card;

безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи;

мобільних додатків (Google Pay, Apple Pay);

разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).

Для того, щоб скористатися е-квитком, можна придбати одноразовий QR-квиток або картку Kyiv Smart Card із можливістю поповнювати її поїздками зі знижкою.

Транспортна картка Kyiv Smart Card дає можливість купувати до 50 поїздок за один раз та економити до 1,5 гривні на кожній поїздці.

Інформація про поїздки зберігається після реєстрації картки в особистому кабінеті.

Придбати Kyiv Smart Card можна:

у касах метрополітену;

у терміналах самообслуговування у вестибюлях станцій метрополітену;

Поповнити Kyiv Smart Card можна:

у додатку «Київ Цифровий»

у касах метрополітену;

у терміналах самообслуговування у вестибюлях станцій метрополітену.

Одноразовий QR-квиток можна використовувати у паперовому або електронному вигляді.

Придбати разовий QR-квиток можна:

у додатку «Київ Цифровий»;

у касах станцій метро або у терміналі самообслуговування.

Сервісні центри з питань метрокарток було відкрито в липні 2017 року на чотирьох станціях метрополітену: «Майдан Незалежності», «Політехнічний інститут», «Дорогожичі» та «Дарниця».

Як відомо, раніше можна було повернути непотрібну картку в касу і отримати заставну суму, однак згодом метрополітен почав приймати «зелені» картки лише в своєму головному офісі, причому це можна було зробити лише за наявності чека про покупку цієї картки.