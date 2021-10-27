Шахраї прибрали до рук будівлю в центрі Києва вартістю 2 млн грн

На підставі підроблених документів шахраї заволоділи нежитловим приміщенням на вул. Грушевського

Прокуратура відсудила на користь громади приміщення, яким незаконно заволоділи аферисти

Печерський районний суд Києва задовольнив позовні вимоги Печерської окружної прокуратури щодо повернення територіальній громаді нежитлового приміщення по вул. Грушевського у Печерському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, під час здійснення процесуального керівництва окружною прокуратурою встановлено, що на підставі підроблених документів шахраї заволоділи нежитловим приміщенням, що належить територіальній громаді Києва, вартістю 2 млн грн.

З метою відновлення порушених прав територіальної громади окружною прокуратурою заявлено позов до суду про витребування цього майна на користь територіальної громади столиці.

Суд погодився з доводами прокурора щодо наявності підстав для повернення Київській міській раді нерухомого майна.

Одночасно триває досудове розслідування у кримінальному провадженні з метою притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконної оборудки з комунальним майном.

Нагадаємо, нещодавно Північний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення суду першої інстанції про повернення Київському національному університету технологій і дизайну приміщень, які незаконно використовувалися приватним товариством у комерційних цілях.

Раніше Київська міська прокуратура у судовому порядку повернула територіальній громаді міста земельну ділянку водного фонду у Голосіївському районі столиці площею 17 га та вартістю 651 млн грн. Прокуратурою встановлено факт незаконного зайняття та використання товариством земельної ділянки для намиву та складування піску, а також для розміщення будівель та споруд промислової бази без відповідних правовстановлюючих документів на землю (рішення Київської міської ради, договору тощо).