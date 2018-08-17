Столичний таксист, який не уберіг свою пасажирку, був під наркотиками



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ДТП на Леся Курбаса

Попередні дані про стан водія поліція отримала від лікаря-нарколога

Слідчі київської поліції затримали водія таксі, у ДТП за участю якого загинула жінка. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

Правоохоронці затримали водія у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він відмовився здавати аналіз на вміст алкоголю та наркотиків, але, за попереднім висновком лікаря-нарколога, чоловік знаходився під впливом наркотичних засобів. Слідчі готують клопотання щодо примусового відібрання біологічних зразків для проведення аналізів.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася вночі на проспекті Леся Курбаса.

Було встановлено: 37-річний водій автомобіля Opel Astra, який рухався зі сторони вулиці Академіка Корольова в напрямку бульвару Вацлава Гавела, не впорався з керуванням і допустив виїзд автомобіля за межі проїзної частини, де зіткнувся з бетонною огорожею мосту. У результаті аварії пасажир – 41-річна мешканка Чернігівської області – від отриманих тілесних ушкоджень померла у кареті «швидкої».

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження правоохоронці встановляють механізм та причини автопригоди.