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    Столичний таксист, який не уберіг свою пасажирку, був під наркотиками

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    ДТП на Леся Курбаса - Столичний таксист, який не уберіг свою пасажирку, був під наркотиками
    ДТП на Леся Курбаса

    Попередні дані про стан водія поліція отримала від лікаря-нарколога

    Слідчі київської поліції затримали водія таксі, у ДТП за участю якого загинула жінка. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

    Правоохоронці затримали водія у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він відмовився здавати аналіз на вміст алкоголю та наркотиків, але, за попереднім висновком лікаря-нарколога, чоловік знаходився під впливом наркотичних засобів. Слідчі готують клопотання щодо примусового відібрання біологічних зразків для проведення аналізів.

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    Столичний таксист, який не уберіг свою пасажирку, був під наркотиками
    Столичний таксист, який не уберіг свою пасажирку, був під наркотиками
    Столичний таксист, який не уберіг свою пасажирку, був під наркотиками

    Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася вночі на проспекті Леся Курбаса.

    Було встановлено: 37-річний водій автомобіля Opel Astra, який рухався зі сторони вулиці Академіка Корольова в напрямку бульвару Вацлава Гавела, не впорався з керуванням і допустив виїзд автомобіля за межі проїзної частини, де зіткнувся з бетонною огорожею мосту. У результаті аварії пасажир – 41-річна мешканка Чернігівської області – від отриманих тілесних ушкоджень померла у кареті «швидкої».

    Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження правоохоронці встановляють механізм та причини автопригоди.

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