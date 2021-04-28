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    Чи послаблять карантин у Києві? Кличко дав брифінг

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    Під час карантину мер столиці Віталій Кличко проводить онлайн-брифінги - Чи послаблять карантин у Києві? Кличко дав брифінг
    Під час карантину мер столиці Віталій Кличко проводить онлайн-брифінги
    Фото: пресслужба мера Києва

    Столичний голова розповів про коронавірусну ситуацію в Києві

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах пандемії коронавірусу.

    Столичний голова, зокрема, поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість хворих на Covid-19 у Києві;
    • скільки хворих на коронавірус перебувають у столичних лікарнях;
    • скільки людей вакцинували в місті;
    • чи послаблять обмеження в Києві;
    • про посилення контролю за дотриманням карантинних правил у місті;
    • щодо збереження історичних і культурних пам'яток столиці;
    • про запуск автоматичної системи фіксації порушень правил паркування в Києві.

    Нагадаємо, що 19 березня Київ опинився в «червоній» карантинній зоні. У місті запровадили майже всі обмеження, які вимагає цей рівень епідеміологічної небезпеки, але тоді громадський транспорт, школи й дитячі сади все ще працювали.

    З 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Також закрилися дитячі садки, а всі школярі перейшли на дистанційне навчання. До цього в столиці вже не працювали ТРЦ, кафе і ресторани не приймали відвідувачів.

    14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

    26 квітня мер Києва Віталій Кличко оцінив перспективи скасування локдауну в Києві.

    27 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Київ стане наступним регіоном, який вийде з «червоної» зони карантину і буде переведений у «жовту».

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    Теги: Віталій Кличко Київ епідемія карантин коронавірус
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