Чи послаблять карантин у Києві? Кличко дав брифінг

Столичний голова розповів про коронавірусну ситуацію в Києві

Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах пандемії коронавірусу.

Столичний голова, зокрема, поінформував:

на скільки збільшилася кількість хворих на Covid-19 у Києві;

скільки хворих на коронавірус перебувають у столичних лікарнях;

скільки людей вакцинували в місті;

чи послаблять обмеження в Києві;

про посилення контролю за дотриманням карантинних правил у місті;

щодо збереження історичних і культурних пам'яток столиці;

про запуск автоматичної системи фіксації порушень правил паркування в Києві.

Нагадаємо, що 19 березня Київ опинився в «червоній» карантинній зоні. У місті запровадили майже всі обмеження, які вимагає цей рівень епідеміологічної небезпеки, але тоді громадський транспорт, школи й дитячі сади все ще працювали.

З 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Також закрилися дитячі садки, а всі школярі перейшли на дистанційне навчання. До цього в столиці вже не працювали ТРЦ, кафе і ресторани не приймали відвідувачів.

14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

26 квітня мер Києва Віталій Кличко оцінив перспективи скасування локдауну в Києві.

27 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Київ стане наступним регіоном, який вийде з «червоної» зони карантину і буде переведений у «жовту».

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