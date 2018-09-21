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    Столицю накрив густий смог

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    Жителі Оболоні скаржаться на смог - Столицю накрив густий смог
    Фото: Taras Belyi, Facebook
    Жителі Оболоні скаржаться на смог

    Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про високий рівень забруднення повітря у Києві

    У п'ятницю, 21 вересня, Київ огорнула густа імла. Про підозрілий смог говорять на Оболоні, Виноградарі, а також в центрі столиці.

    Жителі Оболонського району міста скаржаться, що протягом трьох останніх днів спостерігають на вулиці густу сіру млу і відчувають неприємний запах. Кияни вважають, що це пов'язано з роботою асфальтного заводу, який знаходиться на вулиці Куренівській. Також серед версій жителів столиці про походження смогу - пожежа, дим від якої і заполонив місто, а також горіння торфовищ або сміттєзвалищ.

    Глава прес-служби Головного управління ДСНС у Києві Світлана Водолага повідомила Інформатору, що густа імла над містом - це смог. Він виник через певні метеорологічні явища при активному викиді шкідливих речовин в атмосферу.

    «Це проблема міст-мільйонників, в яких багато транспорту. Коли є велика різниця температур - вдень жарко, а вночі, навпаки, холодно, а також якщо безвітряно, то вихлопні гази не встигають вивітрюватися і накопичуються над містом. У місті немає масштабних пожеж, які могли б викликати такий смог», - зазначила вона.

    Нагадаємо, у кінці липня та в серпні у Києві спостерігалися метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

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