Стрілянина на автостоянці у Києві: з’явилося відео з місця події

На місці конфлікту працюють слідчо-оперативні групи

На автостоянці на вул. Вишняківська Дарницького району Києва (район Осокорки), де сьогодні сталася бійка зі стріляниною, працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції. Правоохоронці спілкуються зі свідками та очевидцями і з’ясовують усі обставини події. Відомості зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв і



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На місці конфлікту працюють слідчо-оперативні групи

На автостоянці на вул. Вишняківська Дарницького району Києва (район Осокорки), де сьогодні сталася бійка зі стріляниною, працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції. Правоохоронці спілкуються зі свідками та очевидцями і з’ясовують усі обставини події.

Відомості зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Дарницького управління поліції. Після проведення першочергової перевірки слідчі визначаться із правовою кваліфікацією події, про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Правоохоронці оприлюднили відео з місця події.

Як повідомлялося, о 13:35 у чергову частину надійшла інформація, що по вул. Вишняківська відбулася бійка і було чути постріл. Встановлено, що за даною адресою знаходиться автостоянка: сюди приїхала комісія, до складу якої входять працівники державної аудиторської служби, управління земельних ресурсів, «Київпарктранссервісу» та оперативник спецслужби. На місці між ними та невідомими почався конфлікт. Окрім того, за словами свідків, вони чули звук, схожий на постріл.

У результаті інциденту двоє чоловіків з обох сторін отримали тілесні ушкодження. Попередньо, у потерпілих забої різних частин тіла та в одного - поранення в ногу.

Народний депутат Ігор Мосійчук повідомив, що під час конфлікту на автостоянці поранено працівника Служби безпеки України.