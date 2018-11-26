Студенти вийшли на акцію протесту під посольство РФ у Києві (фото)



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Під посольством РФ мітингують близько двох десятків студентів Фото: Укрінформ

Активісти вимагають від РФ звільнити українських військових

Представники Всеукраїнської громадської організації «Солідарна молодь» та Українська асоціація студентів вимагають під посольством РФ у Києві звільнити українських моряків.

«Ми прийшли заявити, що дії Росії є агресивними абсолютно. Ми хочемо заявити, що студенти ніколи не були і не будуть байдужими до того, що відбувається в країні... Ми вимагаємо, щоб Російська Федерація звільнила українських військових», - сказала на акції голова Всеукраїнської громадської організації «Солідарна молодь» Дінара Габібуллаєва.

Як повідомила на акції голова Української асоціації студентів Лідія Фесенко, студенти звернулися до міжнародних студентських організацій з проханням підтримати вимоги українського студентства.

«Українська асоціація студентів звернулася сьогодні до Європейського студентського союзу, в якому ми перебуваємо і представляємо студентство на міжнародній арені, і попросили підтримати те, що ми вважаємо дії Росії агресивними», - сказала Фесенко.

Також студенти заспівали гімн України під акомпанемент саксофону.

Наразі під посольством РФ мітингують близько двох десятків студентів. Студенти тримають плакати з гаслами «Стоп Путін», «Руки геть від України», Russia attacks Ukraine.

Також студенти принесли паперові кораблики як символ підтримки українських моряків та вимоги їх звільнення.

За словами студентів, акція триватиме до 18 години і продовжиться у соцмережах.

Наразі біля будівлі посольства Російської Федерації чергує поліція та Національна гвардія.

Як повідомлялося, увечері в неділю, 25 листопада, біля посольства Росії в Києві зібралися активісти на знак протесту проти російської агресії в Україні. Вони підпалили шини і кидали на територію посольства фаєри.

Джерело: Укрінформ