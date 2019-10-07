Кличко анонсував нову «хвилю бруду» проти себе



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Віталію Кличку стало відомо про підготовку «чорнушного» матеріалу проти нього

Віталій Кличко закликав журналістів не брати участі у брудних кампаніях

Мер Києва Віталій Кличко попередив про нову хвилю замовних матеріалів про нього. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Хвиля бруду збільшується. Наскільки я знаю, на телеканали звернулися з комерційним запитом на зйомки сюжету про Кличка. Зокрема, про будинок у Лютіжі, що належить моїй родині. Готують акцію ряжених - мовляв, «незаконно зведений», близько до берега і таке інше. Так от, будинок я купив уже збудованим у 2013 році. Мером я тоді не був. Будинок задекларований. Гроші, за які придбав, - теж у деклараціях. Розташована будівля за 150 метрів від берега. Ліс не рубав, річку не засмічував. Замовникам скажу одне: не витрачайтеся на пустопорожні акції», - написав Кличко.

Він також звернувся до журналістів із закликом не брати участі у брудних кампаніях і не розповсюджувати неправдиву інформацію.

«А ЗМІ, які не погребують взяти гроші за розповсюдження замовної брехні, повинні пам’ятати про відповідальність в правовому полі. Також знаю, що із замовними «чорнушними» статтями звернулися і до кількох інтернет-ЗМІ, - зазначив Кличко. - Та все одно я вірю, що не всі журналісти маніпулюють, не всі ЗМІ нехтують стандартами журналістики і своїм ім‘ям».

Нагадаємо, Подільський районний суд Києва відмовився розглядати спільний позов братів Кличків проти телеканалу «1+1».

Віталій Кличко заявив, що він та його брат добиватимуться справедливості і будуть позиватися повторно.