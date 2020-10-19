Суботня злива в Києві встановила рекорд



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Через сильний дощ вулиці Києва затопило Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Злива побила рекорд 15-річної давнини

У суботу, 17 жовтня, у Києві випала рекордна кількість опадів за історію спостережень. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського за даними спостережень своєї метеостанції.

Так, у суботу випало 42 мм дощу, що на 14 мм більше ніж у 2005 році.

Як повідомляв «Главком», 17 жовтня у Києві під час зливи утворився черговий потоп. У результаті стихії багато вулиць опинилися під водою.

Разом з тим, дощ очистив повітря у столиці. Станом на ранок 18 жовтня Київ знаходився у числі мегаполісів з найчистішим повітрям у світі.