Суд арештував будівництво на Жилянській у Києві



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Рішення суду накладено з метою забезпечення кримінального провадження

Голосіївський районний суд Києва з метою забезпечення кримінального провадження наклав арешт на земельну ділянку, що розташовується у столиці за адресою вулиця Жилянська, 68. Відповідна ухвала суду оприлюднена 7 серпня у Єдиному реєстрі судових рішень.

У ній йдеться, що земельна ділянка має кадастровий номер - 8000000000:72:083:0021, її площа 0,3058 га.

Таким чином суд задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва.

Прокурор у своєму клопотанні зазначив: Головне управління Держгеокадастру у Київській області встановило, що площа огородженої земельної ділянки по вул. Жилянській, 68 орієнтовно складає 0,335 га, що свідчить про самовільне зайняття земельної ділянки орієнтовною площею 0,03 гектара.

Крім того, виявилось, що за вказаною адресою Державна архітектурно-будівельна інспекція України зареєструвала дозвіл на виконання робіт на об'єкт «Будівництво офісного будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення і підземним паркінгом побутового обслуговування населення», проте фактично там ведеться будівництво багатоповерхового житлового будинку - ЖК «Тридцять восьма перлина» та здійснюється реалізація квартир населенню.

Вказана земельна ділянка відповідно до рішення Київської міської ради від 29.02.2010 № 60/3498 була передана на праві оренди ТОВ «Сікс Старс Холдінг» для будівництва офісного будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення і підземним паркінгом строком на 10 років (договір оренди земельної ділянки від 25.12.2010 зареєстрований у Книзі записів державної реєстрації договорів оренди 10.08.2011 за № 79-6-00816).

В подальшому між ТОВ «Сікс Старс Холдінг» та ТОВ «Кадорр-Київ Плюс» було укладено договір суборенди вказаної земельної ділянки від 06.10.2016.

Водночас рішенням Київської міської ради від 20.12.2016 №706/1710 було вирішено внести зміни до зазначеного договору оренди, а саме слова ТОВ «Сікс Старо Холдінг» замінити словами ТОВ «Кадорр-Київ Плюс».

Ухвала суду була винесена у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120171000000000776, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ст. 356, ч. 1 ст. 298 КК України, за фактом порушення вимог земельного та містобудівного законодавства посадовими особами ТОВ «Кадорр-Київ Плюс» (код ЄДРПОУ 40456653) під час здійснення будівельних робіт за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 68.

Ухвала підлягає негайному виконанню. Вона могла бути оскаржена в Апеляційному суді міста Києва протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Зазначимо, на сайті ЖК «Тридцять восьма перлина» йдеться про продаж «апартаментів». На одному з сайтів з продажу нерухомості вказано ціну - від 44 030 грн за квадратний метр. Запланований строк здачі об’єкту – ІІІ квартал 2019 року.

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