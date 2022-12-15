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Суд арештував столичні ТЦ та готелі, якими володіють громадяни Росії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд арештував столичні ТЦ та готелі, якими володіють громадяни Росії
Ухвалою суду накладено арешт із забороною відчуження на готель Premier Palace Hotel
фото з відкритих джерел

Частина арештованого майна належить високопосадовцям та депутатам Держдуми РФ

Печерський районний суд заарештував сім готелів та два торговельні центри, якими фактично володіють громадяни Росії. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

«ДБР у тісній взаємодії з Офісом генерального прокурора встановило, що номінальними бенефіціарними власниками вказаних об’єктів є іноземні громадяни та компанії-нерезиденти, які безпосередньо пов’язані із громадянами країни-агресора. У тому числі йдеться про високопосадовців та депутатів Держдуми Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, ухвалою Печерського районного суду міста Києва накладено арешти із забороною відчуження на готелі Premier Palace Hotel, Premier Hotel Rus, Premier Hotel Lybid та Premier Hotel Slavutych (м. Київ), Premier Hotel Dnister (м. Львів), Premier Hotel Odessa (м. Одеса), Premier Compass Hotel Oleksandriya (м. Олександрія), приміщення ТВК «Метроград» та ТРЦ «Метрополіс» (м. Київ), а також на корпоративні права та акції визначених товариств.

Зазначається, що ДБР перевіряє причетність цих росіян до діяльності злочинної організації, яка вчинила низку злочинів на території України. Зокрема, встановлено, що учасники цієї організації протиправно заволоділи частиною енергетичної критичної інфраструктури України (обленерго) та іншими бізнесами країни.

Нагадаємо, 11 листопада 2022 року Печерський районний суд міста Києва арештував частки у стратегічних українських підприємствах (Житомиробленерго, Херсонобленерго, Кіровоградобленерго, Чернівціобленерго та Рівнеобленерго) та цінні папери, кінцевими власниками яких можуть бути ці ж особи.

30 листопада 2022 року працівники ДБР повідомили про підозру за частиною третьою статті 110 Кримінального кодексу України («посягання на територіальну цілісність і недоторканність України») заступнику голови Держдуми Росії Олександру Бабакову, який проголосував за ряд федеральних законів щодо включення Запорізької області та Херсонської області, Автономної Республіки Крим, до складу РФ як новоутворених суб’єктів федеративної республіки.

 

Теги: арешт суд окупанти росія війна

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