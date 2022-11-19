Київ: правоохоронці арештували активи російської компанії на 40 млн грн

Наразі арештоване та вилучене пальне передали на потреби ЗСУ

Слідчі Нацполіції виявили у Києві фірму, бенефіціарним власником якого є громадянин держави-агресора. Підприємство займалося продажем паливно-мастильних матеріалів та речовин. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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«За клопотанням слідчого Нацполіції, погодженим із прокурором Офісу ненерального прокурора, слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва наклав арешт на паливно-мастильні матеріали російської компанії», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що вартість арештованого майна склала понад 40 млн грн. Наразі вилучене передали на потреби Збройних Сил України

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Слідчі дії у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.3 ст.258-5 (Фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, тривають. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора Офісу генпрокурора та наклав арешт на контрольні пакети акцій підприємств критичної енергетичної інфраструктури «Херсонобленерго», «Кіровоградобленерго», «Житомиробленерго», «Рівнеобленерго» та «Чернівціобленерго», що входять у групу VS Energy, яку за даними ЗМІ та слідства контролюють громадяни РФ Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін.