Суд оштрафував екс-посла України у США за п’яне кермування у Києві



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Екс-посол України у США Олександр Моцик відмовився від проходження медичного огляду на стан сп’яніння Фото: Інформатор

Олександр Моцик позбувся на рік водійських прав

Оболонський районний суд Києва оштрафував колишнього посла України у США Олександра Моцика на 10,2 тис. грн і забрав на рік водійські права через відмову від проходження медичного огляду на стан сп’яніння. Про це повідомила УНН прес-секретар суду Інна Свинаренко.

«Суд, дослідивши всі докази, дійшов висновку про те, що він (Моцик. - Ред.) беззаперечно відмовився від проходження огляду на стан сп’яніння. Суд притягнув його до відповідальності у вигляді штрафу 10 тис. 200 грн і рік позбавлення права керування», - сказала прес-секретар.

Свинаренко розповіла, що адмінправопорушення за ст. 130 (керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння або за відмову від проходження медичного огляду) КУпАП він вчинив ще у серпні цього року.

«Тобто його зупинили (співробітники поліції. - Ред.), але він відмовився проходити огляд на стан сп’яніння. За це передбачена така ж відповідальність як і за встановлення того, що він керував ТЗ у стані сп’яніння», - додала вона.

Нагадаємо, у Києві в ніч на 25 серпня патрульна поліція зупинила Ford Kuga за порушення правил дорожнього руху, за кермом якого перебував екс-посол України в США Олександр Моцик.