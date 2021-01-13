Суд оштрафував на 5 млн грн компанію, що годувала пасажирів у VIP-залі «Борисполя»

Компанії «ТІДІ ЛТД» і «Укрклінсервіс» викриті у змові на торгах із харчування пасажирів

Апеляційний суд підтримав рішення Антимонопольного комітету України, яким відомство у жовтні 2019 року оштрафувало на 7,4 млн грн «ТІДІ ЛТД» і «Укрклінсервіс» за змову на торгах з харчування пасажирів у VIP-залі аеропорту «Бориспіль». Про це повідомила «Ліга антитрасту» з посиланням на рішення суду.

Компанії не торгувались між собою на аукціоні, були пов’язані через засновників, винаймали офіс за однією адресою, використовували одні засоби зв’язку, надавали одна одній фінансову допомогу. Також вони надали у складі тендерної пропозиції договори оренди з одним і тим самим контрагентом, використовували одну ІР адресу та інше.

«ТІДІ ЛТД» оскаржило рішення до суду, посилаючись на звичайний збіг обставин, та програло як першу, так і апеляційну інстанцію. Тепер компанія має заплатити штраф майже 5,3 млн грн та не матиме права брати участь у торгах до жовтня 2022 року.

Ніхто, крім «ТІДІ ЛТД», не наважився погодувати пасажирів VIP-зали «Борисполя» з 2016 року. З 7 розіграних тендерів без перемоги компанія залишилась лише в одному, який, до того ж, не відбувся. Сама ж фірма створена у липні 2013 року Оксаною Юраковою – колишньою дружиною ексдепутата Києво-Святошинської райради Київської області Олександра Юракова. У 2005-2008 роках Юраков був радником міністра транспорту та завідував секретаріатом транспортного комітету парламенту.

«З моменту прийняття рішення АМКУ ДП «Аеропорт «Бориспіль» провів лише одну закупівлю послуг харчування пасажирів бізнес-зали на суму лише 48251 грн. Ця закупівля здійснювалась без використання електронної системи закупівель, а договір знову ж таки укладено з «ТІДІ ЛТД». Чим та хто годує пасажирів весь цей час, як це закуповується, а якщо не годує, то як виживають пасажири без їжі – нам невідомо. Якщо у вас є інформація з цього приводу, пишіть нам на електронну адресу [email protected]», – звертається «Ліга антитрасту».