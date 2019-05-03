На Оболоні батьків двох четвертокласників оштрафували за булінг



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Діти цькували та принижували свого однокласника

До Оболонського управління поліції із заявою звернулись батьки учня четвертого класу. Вони повідомили, що двоє однокласників знущаються з їхнього сина: принизливо жартують, ображають, вчиняють бійки та псують шкільні речі. Через це хлопчик категорично відмовлявся ходити у школу. Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

Працівники сектору ювенальної превенції Оболонського управління поліції відвідали школу, в якій навчаються діти, та провели розмову з учасниками конфлікту та їхніми однокласниками. Правоохоронці встановили, що знущання тривали протягом чотирьох місяців.

Враховуючи всі обставини, поліцейські склали два адміністративні протоколи на батьків винуватців.

Оболонський суд міста Києва притягнув до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 173-4 (Булінг (цькування) учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення батьків неповнолітніх кривдників та призначив їм штраф у розмірі 850 гривень.

Як відомо, Міносвіти разом з експертами розробляє програму для вчителів щодо протидії булінгу.

Також повідомлялося, що освітяни пропонують визнати булінгом психологічне насильство батьків над вчителями.

Нагадаємо, 13 лютого в Україні вперше оштрафували за новим законом про булінг: суд визнав винною дівчину, яка виставляла приватні фото іншої у своєму Instagram.