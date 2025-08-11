Головна Київ Новини
У Києві агресивний собака без повідка покусав жінку та її улюбленця (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Великий собака, який був без повідка та намордника, напав на жінку, що гуляла зі своїм песиком на повідку
фото: Тетяна Пархоменко/Facebook

Інцидент стався напередодні біля гіпермаркету «Епіцентр»

У Києві на проспекті Григоренка стався напад агресивного собаки на жінку та її песика. За словами очевидців, постраждала отримала численні рвані рани, а її собака – серйозні травми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки

Повідомляється, що інцидент стався напередодні біля гіпермаркету «Епіцентр». Великий собака, який був без повідка та намордника, напав на жінку, що гуляла зі своїм песиком на повідку. Внаслідок нападу постраждала отримала глибокі укуси обох ніг, а її улюбленець перебуває у тяжкому стані.

фото: Тетяна Пархоменко/Facebook

Постраждалій надали медичну допомогу, наклали шви. Її чекає тривала реабілітація.

Зазначається, що собака-нападник, судячи з доглянутого вигляду, є домашнім, але гуляв сам без нагляду господаря.

фото: Тетяна Пархоменко/Facebook

На місце події викликали поліцію, і потерпіла вже написала заяву. Правоохоронці займаються розслідуванням. Автори допису в соціальній мережі закликають власника собаки відгукнутися та звертаються до свідків із проханням повідомити будь-яку інформацію, що допоможе встановити особу власника тварини.

Нагадаємо, у Броварах американський стаффордширський тер’єр напав на дев'ятирічного хлопчика біля торгового центру. Дитину госпіталізували. Поліцейські Київщини проводять досудове розслідування щодо нападу собаки на малолітню дитину

До слова, у Біленьківській громаді, що у Запорізькому районі, місцеві жителі почали помічати диких тварин, зокрема вовків та лисиць. У Держпродспоживслужбі зазначили – тварини тікають до людей, намагаючись врятуватись від бойових дій, адже лінія фронту менш ніж за 20 кілометрів. 

