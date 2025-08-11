У Києві агресивний собака без повідка покусав жінку та її улюбленця (фото)

Великий собака, який був без повідка та намордника, напав на жінку, що гуляла зі своїм песиком на повідку

У Києві на проспекті Григоренка стався напад агресивного собаки на жінку та її песика. За словами очевидців, постраждала отримала численні рвані рани, а її собака – серйозні травми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Повідомляється, що інцидент стався напередодні біля гіпермаркету «Епіцентр». Великий собака, який був без повідка та намордника, напав на жінку, що гуляла зі своїм песиком на повідку. Внаслідок нападу постраждала отримала глибокі укуси обох ніг, а її улюбленець перебуває у тяжкому стані.

Постраждалій надали медичну допомогу, наклали шви. Її чекає тривала реабілітація.

Зазначається, що собака-нападник, судячи з доглянутого вигляду, є домашнім, але гуляв сам без нагляду господаря.

На місце події викликали поліцію, і потерпіла вже написала заяву. Правоохоронці займаються розслідуванням. Автори допису в соціальній мережі закликають власника собаки відгукнутися та звертаються до свідків із проханням повідомити будь-яку інформацію, що допоможе встановити особу власника тварини.

