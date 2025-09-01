Закупівля реагентів для питної води. Нацполіція викрила схему розкрадання у «Київводоканалі»

Засновник товариства, яке постачало реагенти для питної води, організував схему: замість імпортної продукції постачалася вітчизняна, значно дешевша

Слідчі поліції викрили схему заволодіння групою осіб майже 3,1 млн грн коштів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал», оголошено підозри учасникам організованої злочинної групи. Про це повідомляє пресслужба Національній поліції України, інформує «Главком».

Встановлено, що засновник товариства, яке постачало реагенти для питної води «міським водоканалам», організував схему: замість імпортної продукції фактично постачалася вітчизняна, значно дешевша.

Слідчі поліції викрили схему заволодіння майже 3,1 млн. грн. коштів «Київводоканалу» фото: пресслужба Національної поліції України

«До реалізації він залучив директора підконтрольного товариства, водіїв та інших працівників. Для легалізації підміни підроблювали документи про походження товару – у фальшивих паперах зазначалося, що країна-виробник Угорщина. Завдяки цьому реагенти постачалися за цінами, значно вищими за реальну вартість української продукції», – йдеться у повідомленні.

За даними Нацполіції, внаслідок поставок за завищеними цінами міському бюджету завдано збитків майже 3,1 млн. грн., що підтверджено судовою економічною експертизою.

Схему викрили слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України спільно з оперативниками Управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області.

Нацполіція наголошує, що у ході документування злочину збитки підтвердила експертиза. Слідчі поліції повідомили про підозру організаторові та трьом учасникам організованої групи у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також їм інкримінується службове підроблення офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України), що карається обмеженням волі на строк до двох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Досудове розслідування триває: правоохоронці перевіряють інші можливі епізоди злочинної діяльності та встановлюють причетних осіб.

Нагадаємо, що 13 серпня Київська міська прокуратура повідомила про підозри 22 особам, серед яких посадовці КМДА та підприємці, у завданні збитків на понад 230 млн гривень. Звинувачення стосуються розтрати бюджетних коштів під час проведення ремонтних робіт та постачання товарів.

Раніше стало відомо, що столичні посадовці через фейкові об'єкти нерухомості отримували землі за «туалетною схемою».З цією метою вони створили цілий проєкт з кодовою назвою «Торгівля». Суть схеми полягала в тому, щоб приватизувати дрібний об’єкт нерухомості в Києві, а потім через голосування Київради отримати під ним неспівмірно велику земельну ділянку. Схема з часом видозмінилася, оскільки на більшості ділянок, про які йдеться, ніяких будівель взагалі не було.

Не менш гучним був скандал із секретарем Київради IX скликання Володимиром Бондаренком. Правоохоронці повідомили йому про підозру у безпідставному нарахуванні зарплати співробітнику апарату міськради та сприянні ухиленню від військової служби. За даними слідства, посадовець в 2022-2023 роках безпідставно нараховував та виплатив співробітнику апарату Київської міськради заробітну плату, чим заподіяв шкоду Київраді на суму майже 700 тис. грн. Також голос секретаря Київради Володимира Бондаренка був зафіксований на «прослушці» НАБУ з кабінету ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якому інкримінують керівництво злочинною організацією, що займалася оборудками із землею у столиці. Зокрема, на цих плівках Бондаренко узгоджував з Комарницьким порядок денний Київради для просування необхідних тому питань. 8 квітгя Київська міськрада не змогла відправити у відставку заступника міського голови – секретаря Київради Володимира Бондаренка під час таємного голосування, проте він сам заявив про дострокове припинення повноважень.

17 квітня 2025 року співробітники СБУ та Нацполіції вручили підозру заступнику Кличка. Володимиру Прокопіву інкримінують організацію схеми із незаконного переправлення військовозобов'язаних до Європи. Прокопів є фігурантом гучного корупційного розслідування. У жовтні минулого року журналісти Bihus.іnfo з'ясували, що тесть, теща та дружина Прокопіва за час його роботи в Київраді та КМДА стали власниками елітної нерухомості у столиці, а двоє його друзів (Олександр Поштарюк та Андрій Стеценко) отримали у власність щонайменше шість об'єктів нерухомості, які раніше перебували в комунальній власності. Перед тим, як заволодіти комунальними об'єктами, Поштарюк та Стеценко допомагали родині заступника Кличка обзавестися житлом за явно неринковими цінами. Кличко тоді став на захист лідера партнерської фракції і звернувся до правоохоронних і антикорупційних органів з проханням перевірити факти, викладені розслідувачами. А на час перевірки відсторонив Прокопіва з посади заступника голови КМДА. Сам Прокопів пафосно заявляв, що написав заяву про звільнення, але минуло пів року, а він і досі числиться на сайті КМДА заступником з питань здійснення самоврядних повноважень. 12 серпня суд постановив зняти цілодобовий домашній арешт та електронний браслет із заступника мера Києва Володимира Прокопіва.

25 квітня 2025 року, у день жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по Києву, перший заступник мера столиці Віталія Кличка Микола Поворозник разом з іншими чиновниками КМДА святкував день народження в робочий час. Микола Поворозник відреагував на публікації заявивши, що святкування не було, а поширена інформація має на меті «знищення репутації міської влади».

До слова, заступнику директора ПрАТ «АК «Київводоканал» повідомлено про підозру. Правоохоронці встановили, що чиновник закупив асфальтобетонну суміш зі збитком для бюджету столиці у майже пів мільйона гривень. За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Правоохоронці встановили, що у березні 2024 року одним із департаментів акціонерного товариства було сформовано річну потребу матеріалів, на підставі чого підконтрольний чиновнику підрозділ оголосив тендер для проведення відкритих торгів.