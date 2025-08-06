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Рух вулицею Євгена Маланюка частково обмежено до 20 серпня: схема

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух вулицею Євгена Маланюка частково обмежено до 20 серпня: схема
Роботи проводитимуться за сприятливих погодних умов
фото з відкритих джерел

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності

Із 6 до 20 серпня, з 8:00 до 20:00, частково обмежуватимуть рух вулицею Євгена Маланюка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Дорожні служби Дніпровського району ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття тротуару та проїжджої частини на ділянці від вулиці Дениса Рачінського до вулиці Центральної Садової.

Із 6 до 20 серпня частково обмежуватимуть рух вулицею Євгена Маланюка
Із 6 до 20 серпня частково обмежуватимуть рух вулицею Євгена Маланюка
інфографіка: «Київавтодор»

Зазначається, що роботи проводитимуться за сприятливих погодних умов. Містян просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, до кінця серпня 2025 року частково обмежено рух транспорту Солом’янською площею. Дорожники КП ШЕУ Соломʼянського району ремонтуватимуть ділянку покриття від проспекту Повітряних Сил до вулиці Солом’янської.

Також до 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

До слова, орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Теги: дороги ремонт Київ обмеження Київавтодор

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