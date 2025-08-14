У Нідерландах з’явилось соціальне житло у вигляді барвистої «садової будівлі»

Серед акцентів у дизайні – жовтий вхід та фронтони будівлі, розташовані так, щоб споруда була помітною навіть здалеку

У Нідерландах з'явилося соціальне житло з різнокольоровим фасадом у вигляді «садової будівлі». Про це пише «Главком» із посиланням на Monadnock.

Для цього у район зі старими багатоповерхівками 50-х років вирішили додати житловий комплекс із п’яти будівель. Це частина проєкту ущільнення забудови Nieuw-Zuid від архітектурної студії Monadnock.

Одна з них, Volante, зайняла місце колишнього будинку для людей літнього віку на південній околиці Хілверсуму. Її також доповнили соціальним житлом.

Будівлю розмістили в центрі спільного зеленого простору, що не має прямого виходу до прилеглих вулиць.

У район зі старими багатоповерхівками 50-х років додали блок з п’яти будівель

Volante оздобили різноколірним фасадом, що складається з вікна, балюстради та рами зі спеціально сформованої напівкруглої глазурованої цегли. Для цього студія використовувала палітри м’яких пастельних кольорів, через що ніби створюється контраст з іншими чотирма, більш стриманими, будівлями блоку.

Серед акцентів у дизайні – жовтий вхід та фронтони будівлі, розташовані так, щоб споруда була помітною навіть здалеку. Будівля має єдиний головний вхід, який веде до двоповерхового холу з поштовими скриньками та дверними дзвінками.

У центрі холу зробили круглий отвір, який з’єднує п’ять поверхів. Від нього йдуть два коридори в протилежні боки будівлі, а на їхніх кінцях є вікна, через які потрапляє денне світло.

Всередині будинку приємні, але яскраві кольори Monadnock

Кожна квартира має площу близько 50 кв. м. Вона складається з вітальні з кухнею та спальні. У кожній з цих кімнат є велике вікно з французьким балконом.

Будинок має сучасну систему, яка забезпечує опалення, охолодження та гарячу воду. На першому поверсі розмістили паркінг, над яким облаштували зелену терасу.

Кожна квартира має по 50 метрів квадратних Monadnock

Проєкт житлового комплексу Volante переміг в дев’ятій редакції Премії архітектури Гілверсюма.

До слова, згідно з новим звітом Deutsche Bank, ціни на оренду житла в центрах міст Європи продовжують зростати. Лише у п'яти європейських містах середня вартість оренди квартири з трьома спальнями становить менше ніж 2 тис. євро. Найбільший стрибок вартості за останні п'ять років був зафіксований у Південній та Східній Європі. Про це йдеться в нещодавньому звіті Deutsche Bank щодо 67 міст світу та 28 міст Європи.

Раніше стало відомо, що вартість оренди житла у Києві продовжує зростати. За даними порталу «Лун», станом на 23 липня, середні ціни на оренду квартир усіх типів значно зросли порівняно з початком року.