Головна Скотч Фото
search button user button menu button

У Нідерландах з’явилось соціальне житло у вигляді барвистої «садової будівлі»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Будівлю звели серед зелені й задумали як садову споруду
фото: Monadnock

Серед акцентів у дизайні – жовтий вхід та фронтони будівлі, розташовані так, щоб споруда була помітною навіть здалеку

У Нідерландах з'явилося соціальне житло з різнокольоровим фасадом у вигляді «садової будівлі». Про це пише «Главком» із посиланням на Monadnock.

Для цього у район зі старими багатоповерхівками 50-х років вирішили додати житловий комплекс із п’яти будівель. Це частина проєкту ущільнення забудови Nieuw-Zuid від архітектурної студії Monadnock.

Одна з них, Volante, зайняла місце колишнього будинку для людей літнього віку на південній околиці Хілверсуму. Її також доповнили соціальним житлом.

Будівлю розмістили в центрі спільного зеленого простору, що не має прямого виходу до прилеглих вулиць.

У район зі старими багатоповерхівками 50-х років додали блок з п’яти будівель
У район зі старими багатоповерхівками 50-х років додали блок з п’яти будівель

Volante оздобили різноколірним фасадом, що складається з вікна, балюстради та рами зі спеціально сформованої напівкруглої глазурованої цегли. Для цього студія використовувала палітри м’яких пастельних кольорів, через що ніби створюється контраст з іншими чотирма, більш стриманими, будівлями блоку.

Серед акцентів у дизайні – жовтий вхід та фронтони будівлі, розташовані так, щоб споруда була помітною навіть здалеку. Будівля має єдиний головний вхід, який веде до двоповерхового холу з поштовими скриньками та дверними дзвінками.

У центрі холу зробили круглий отвір, який з’єднує п’ять поверхів. Від нього йдуть два коридори в протилежні боки будівлі, а на їхніх кінцях є вікна, через які потрапляє денне світло.

Всередині будинку приємні, але яскраві кольори
Всередині будинку приємні, але яскраві кольори
Monadnock

Кожна квартира має площу близько 50 кв. м. Вона складається з вітальні з кухнею та спальні. У кожній з цих кімнат є велике вікно з французьким балконом.

Будинок має сучасну систему, яка забезпечує опалення, охолодження та гарячу воду. На першому поверсі розмістили паркінг, над яким облаштували зелену терасу.

Кожна квартира має по 50 метрів квадратних
Кожна квартира має по 50 метрів квадратних
Monadnock

Проєкт житлового комплексу Volante переміг в дев’ятій редакції Премії архітектури Гілверсюма. 

До слова, згідно з новим звітом Deutsche Bank, ціни на оренду житла в центрах міст Європи продовжують зростати. Лише у п'яти європейських містах середня вартість оренди квартири з трьома спальнями становить менше ніж 2 тис. євро. Найбільший стрибок вартості за останні п'ять років був зафіксований у Південній та Східній Європі. Про це йдеться в нещодавньому звіті Deutsche Bank щодо 67 міст світу та 28 міст Європи.

Раніше стало відомо, що вартість оренди житла у Києві продовжує зростати. За даними порталу «Лун», станом на 23 липня, середні ціни на оренду квартир усіх типів значно зросли порівняно з початком року. 

Читайте також:

Теги: Нідерланди соціум житло квартира архітектура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ухвалений законопроєкт передбачає, що українці отримають ефективні інструменти для отримання житла від держави
Початок масштабної житлової реформи. Рада підтримала законопроєкт
16 липня, 12:03
Основною причиною повернення до України залишається бажання бути поряд із близькими
Соціолог розповів, хто і чому повертається в Україну під час війни
16 липня, 09:32
Гаагу експерти визнали одним із найкращих міст у Європі
Найкращі міста Європи за якістю життя: рейтинг
16 липня, 09:48
У Держдепі відмовилися назвати країни, які готові купувати у США зброю
Які країни погодились оплатити зброю США для Україні: відповідь Держдепартаменту
17 липня, 15:13
Стартап запустив перший в Австралії іпотечний кредит, забезпечений біткойном
Австралія вперше запустила іпотеку під заставу біткоїна
18 липня, 18:05
Прибутковий будинок звели наприкінці 19 сторіччя коштом власниці садиби Г. Вертипорох
Суд зобов’язав власника привести до належного стану «Будинок Вертипороха» на Подолі
18 липня, 17:32
На фото – однокімнатна квартира у Шевченківському районі Києва. Оренда такої квартири коштує $1,2 тис.
Оренда житла у Києві рекордно дорожчає: ціни зросли на понад 20% за пів року
23 липня, 09:19
Особняк початку XX століття внесено до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва
Столична прокуратура через суд вимагає порятунку історичної садиби Барбана
5 серпня, 18:28
Барселона потерпає від великої кількості туристів
Житлова криза в Іспанії поглиблюється: як реагують місцеві мешканці
8 серпня, 01:02

Фото

У Нідерландах з’явилось соціальне житло у вигляді барвистої «садової будівлі»
У Нідерландах з’явилось соціальне житло у вигляді барвистої «садової будівлі»
У Польщі рибалка виловив із річки 700-річний меч
У Польщі рибалка виловив із річки 700-річний меч
Марія Єфросиніна показала кумедні фото без макіяжу
Марія Єфросиніна показала кумедні фото без макіяжу
Притула вчетверте став батьком (фото)
Притула вчетверте став батьком (фото)
Джей Ло – 56: найяскравіші образи акторки
Джей Ло – 56: найяскравіші образи акторки
«Мамине сонечко»: Артем Пивоваров поділився щемливим фото з найдорожчою людиною
«Мамине сонечко»: Артем Пивоваров поділився щемливим фото з найдорожчою людиною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2025
20K
Жінка потрапила до Книги рекордів Гіннеса за неймовірну колекцію: вона збирала її 50 років
8353
Прокуратура вручила підозру керівнику апарату Кличка, який засвітився на скандальному бенкеті
2388
На Київщині відкривається ще один сервісний центр МВС: де і коли
2049
Втрати ворога станом на 14 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua