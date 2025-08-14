У Нідерландах з’явилось соціальне житло у вигляді барвистої «садової будівлі»
У Нідерландах з'явилося соціальне житло з різнокольоровим фасадом у вигляді «садової будівлі». Про це пише «Главком» із посиланням на Monadnock.
Для цього у район зі старими багатоповерхівками 50-х років вирішили додати житловий комплекс із п’яти будівель. Це частина проєкту ущільнення забудови Nieuw-Zuid від архітектурної студії Monadnock.
Одна з них, Volante, зайняла місце колишнього будинку для людей літнього віку на південній околиці Хілверсуму. Її також доповнили соціальним житлом.
Будівлю розмістили в центрі спільного зеленого простору, що не має прямого виходу до прилеглих вулиць.
Volante оздобили різноколірним фасадом, що складається з вікна, балюстради та рами зі спеціально сформованої напівкруглої глазурованої цегли. Для цього студія використовувала палітри м’яких пастельних кольорів, через що ніби створюється контраст з іншими чотирма, більш стриманими, будівлями блоку.
Серед акцентів у дизайні – жовтий вхід та фронтони будівлі, розташовані так, щоб споруда була помітною навіть здалеку. Будівля має єдиний головний вхід, який веде до двоповерхового холу з поштовими скриньками та дверними дзвінками.
У центрі холу зробили круглий отвір, який з’єднує п’ять поверхів. Від нього йдуть два коридори в протилежні боки будівлі, а на їхніх кінцях є вікна, через які потрапляє денне світло.
Кожна квартира має площу близько 50 кв. м. Вона складається з вітальні з кухнею та спальні. У кожній з цих кімнат є велике вікно з французьким балконом.
Будинок має сучасну систему, яка забезпечує опалення, охолодження та гарячу воду. На першому поверсі розмістили паркінг, над яким облаштували зелену терасу.
Проєкт житлового комплексу Volante переміг в дев’ятій редакції Премії архітектури Гілверсюма.
