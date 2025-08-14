Вбивство підлітка на фунікулері: суд продовжив підозрюваному тримання під вартою

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко особисто прийшов на судове засідання, де представляє державне обвинувачення

Шевченківський районний суд Києва 14 серпня продовжив тримання під вартою працівника Управління державної охорони Артема Косова, якого підозрюють у вбивстві юнака на станції київського фунікулера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на hromadske.

У залі суду були присутні новопризначений генеральний прокурор Руслан Кравченко, який прийшов особисто представляти справу, а також ветеран та активіст Олег Симороз. Крім того, прийшли й інші активісти з фото вбитого підлітка та плакатами.

Новопризначений генеральний прокурор Руслан Кравченка в залі суду фото: Ірина Сітнікова / hromadske

Засідання вкотре затримувалось через адвокатів – через пів години після запланованого початку їх досі не було.

Пізніше стало відомо, що адвокати Дмитро Земницький та Богдан Кушнір не прийдуть до суду: перший розірвав контракт, а інший – вийшов зі справи «через завантаженість». А втім, для того щоб розглянути клопотання про продовження запобіжного заходу підозрюваному, потрібен адвокат.

Прокурори просили призначити Косову постійного безплатного захисника, оскільки його адвокати «вже шостий раз зривають розгляд справи». Зрештою судді погодилися щодо призначення безплатного адвоката.

Поки в суді чекали на прибуття безплатного адвоката, обвинувачений відповідав на запитання родичів загиблого підлітка, активістів та журналістів. Зокрема, Косов перепросив у матері загиблого підлітка, але, каже, провину свою не визнає.

«Я зацікавлений, щоб справа розглядалась неупереджено та не порушуючи розумних строків, а також мої права. Кожні докази, які були розглянуті в суді, вони повинні бути аргументовані та якось доведені», – сказав підозрюваний.

О 12:47 до суду прибув новий адвокат Косова. Він наголосив, що це перша справа підозрюваного, і його вже рік тримають під вартою, тому адвокат просив про домашній арешт для підзахисного.

Водночас генпрокурор Кравченко просив суд продовжити підозрюваному тримання під вартою на 2 місяці без визначення застави.

Суд вирішив залишити Косова під вартою до 11 жовтня.

Нагадаємо, 7 квітня 2024 року хлопець загинув на станції фунікулера. За словами очевидців, після виходу з вагона на верхній станції чоловік штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Юнак стік кров'ю за кілька хвилин ще до приїзду «швидкої». Загиблим виявився Максим Матерухін, який навчався в 10-А класі в столичній школі №36. Семеро підлітків, які були свідками трагічного інциденту, дали свідчення.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження, оскільки учасник конфлікту з підлітком служив водієм в Управлінні державної охорони. Згодом чоловіку повідомили підозру в умисному вбивстві. Також у ДБР спростували інформацію про те, що підозрюваний був їхнім колишнім працівником. Під час трагедії він не був при виконанні службових обов'язків та перебував у стані алкогольного сп'яніння.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом смерті 16-річного школяра на станції фунікулера в Києві, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту. 29 травня обвинувальний акт стосовно співробітника Управління державної охорони Артема Косова передали до суду. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення. Підозрюваний своєї провини не визнавав.

Мати підлітка Ірина Матерухіна звернулася за допомогою до мера столиці Віталія Кличка. Жінка вимагає справедливого вироку для звинуваченого у вбивстві її сина – водія УДО Артема Косова, справа проти якого, на її думку, штучно затягується.

Розгляд справи про вбивство 16-річного Максима Матерухіна на столичному фунікулері, призначений на 27 червня, вкотре відклали. Засідання, що мало відбутися у Шевченківському суді Києва, було вчергове зірване через неявку захисників обвинуваченого Артема Косова. Нову дату засідання призначили на 14 серпня.