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На дитячому майданчику у Києві перехожі помітили схожий на міну предмет (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На дитячому майданчику у Києві перехожі помітили схожий на міну предмет (фото)
Повідомлення про знахідку, схожу на боєприпас, надійшло до поліції від перехожих вранці 4 серпня
фото: Національна поліція України/Facebook

Поліція просить громадян повідомляти до поліції за номером 10 у разі виявлення будь-яких підозрілих або невідомих предметів

Сьогодні у Святошинському районі Києва на дитячому майданчику виявили підозрілий предмет, схожий на боєприпас. На місце прибули вибухотехніки, які з'ясували, що знахідка є макетом протипіхотної міни, надрукованим на 3D-принтері. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва

Повідомлення про знахідку, схожу на боєприпас, надійшло до поліції від перехожих сьогодні о 10:30.

За словами правоохоронців, поліцейські одразу прибули на місце виклику та обмежили доступ громадян до майданчика.

«Спеціалісти вибухотехнічної служби оглянули та перевірили невідомий предмет за допомогою рентгенографічного комплексу – ним виявився макет протипіхотної міни, надрукований на 3D принтері, який вибухових речовин в собі не містить», – йдеться у повідомленні.

Спеціалісти вибухотехнічної служби оглянули та перевірили невідомий предмет за допомогою рентгенографічного комплексу
Спеціалісти вибухотехнічної служби оглянули та перевірили невідомий предмет за допомогою рентгенографічного комплексу
фото: поліція Києва
Спеціалісти вибухотехнічної служби оглянули та перевірили невідомий предмет за допомогою рентгенографічного комплексу
Спеціалісти вибухотехнічної служби оглянули та перевірили невідомий предмет за допомогою рентгенографічного комплексу
фото: поліція Києва

Знахідку вилучили правоохоронці, які перевірятимуть яким чином вона там опинилась.

Поліція Києва вчергове звертається до громадян із проханням одразу повідомляти до поліції за номером 102, у разі виявлення будь-яких підозрілих або невідомих предметів, які можуть становити небезпеку.

Нагадаємо,  представник комунального підприємства, оглядаючи будинок, пошкоджений внаслідок ворожої повітряної атаки на столицю 17 червня, виявив у ліфтовій шахті вибухонебезпечний предмет. На місце події оперативно прибули фахівці вибухотехнічної служби столичної поліції. Вони ідентифікували та вилучили касетний боєприпас. 

Як повідомлялося, 2 липня 2024 року в селі Березиній Житомирського району, поблизу автошляху Київ-Чоп, сталося два вибухи. Внаслідок цього загинули двоє людей, ще 83 – отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Через пошкодження будівель, транспортних засобів та забруднення атмосферного повітря сума збитків складає понад 46 млн грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 60-річний житель Сумщини разом з чотирма спільниками налагодив незаконне виготовлення сумішевої вибухової речовини та вибухових пристроїв, маючи на меті отримання прибутку. Готова продукція зберігалась у непристосованих для цього приміщеннях, у порушення законодавства України, без жодних дозволів, ліцензій, сертифікатів чи інших дозвільних документів, у безпосередній близькості до житлових будинків населеного пункту.

Теги: Київ вибухівка поліція

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