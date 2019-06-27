Суд повернув у держвласність історичну будівлю «Банку крові» у Києві



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Нерухоме майно було зареєстровано за фізичною особою на підставі підробленого договору купівлі-продажу

За сприяння Київської місцевої прокуратури №10 через суд поновлено майнові права держави та повернуто у власність держави в особі Національної академії медичних наук України нежилу будівлю «Банку крові», пам’ятку архітектури, вартістю понад 65,9 млн грн та загальною площею 782,7 кв. м по вул. Бульварно-Кудрявській, 27 у Шевченківському районі Києва. Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Встановлено, що право власності на указане нерухоме майно було зареєстровано за фізичною особою на підставі підробленого договору купівлі-продажу, а в подальшому - відчужено на користь третіх осіб.

Враховуючи, що приміщення вибуло з власності держави в обхід встановленої законодавством процедури, та за відсутності належних рішень уповноважених органів, місцевою прокуратурою пред’явлено позов до господарського суду Києва про витребування указаного майна на користь держави, який судом задоволено.

На сьогодні рішення суду виконано в повному обсязі, указане приміщення повернуто у власність держави в особі Національної академії медичних наук України.

Крім того, за фактом незаконного заволодіння державним майном розпочато кримінальне провадження, в межах якого одній особі повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 358 (підроблення документів) та ч. 4 ст.190 (шахрайство) КК України, наразі підозрюваного оголошено в розшук.