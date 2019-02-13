Суд заборонив забудову Совських ставків у Києві



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Забудовник зобов’язаний повернути територіальній громаді 19 га землі вартістю понад 614 млн грн

Столична прокуратура через суд домоглася розірвання договору оренди землі, укладеного із забудовником Нижнього каскаду Совських ставків, що на проспекті Лобановського у Голосіївському районі міста Києва. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

«Так, рішенням Господарського суду м. Києва від 12.02.2019 у повному обсязі задоволено позов столичної прокуратури до ТОВ «Господарник» в інтересах Київської міської ради про розірвання договору оренди земельної ділянки площею понад 19 га та повернення її територіальній громаді», - йдеться в повідомленні.

За результатами судових слухань суд погодився з доводами прокурора про використання товариством земельної ділянки з порушеннями умов договору та зобов’язав відповідача повернути земельну ділянку, вартість якої складає понад 614 млн гривень, у стані, придатному для її подальшого використання.

Нагадаємо, кияни вимагали ввести мораторій на будь-яку забудову Совських ставків.

Електронна петиція «Вимагаю термінового вирішення екологічної катастрофи на території «нижнього каскаду» Совських ставків» набрала необхідну кількість голосів та була прийнята до розгляду. Петицію підтримали 10057 особи, при мінімально необхідних 10000.