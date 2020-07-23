Танкер Delfi завтра знову спробують підняти з мілини



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Затонулий танкер Делфі в Одесі

Друга спроба зняти танкер Delfi біля пляжу «Дельфін» сталевими тросами призначена на п’ятницю

Затонулий в Одесі танкер спробували евакуювати 18 липня, проте під час підйому судна лопнув трос, і операцію із підйому призупинили.

Про ще одну спробу дістати судно повідомив співвласник буксирної компанії, яка допомагає підняти танкер, Андрій Ставніцер.

«Друга спроба зняти танкер Delfi біля пляжу «Дельфін» сталевими тросами призначена на п’ятницю. Завтра (23 липня – ред.) – підготовчі роботи. Буксири нашої компанії P&O Maritime Ukraine працюватимуть за чужим проєктом, який склав підрядник судновласника (компанія Smart Marine Concept – ред.). Ми можемо тільки виконати свою частину робіт і розраховувати, що троси витримають», – написав він.

Напередодні із затонулого танкера Delfi стався новий витік нафтопродуктів.

Крім того 22 липня прем’єр Денис Шмигаль заявив, що у власника танкера Delfi є кілька днів для підняття судна.

Як повідомлялося, 18 липня затонулий поблизу берегів Одеси танкер Delfi не змогли підняти. Дві спроби підняти танкер провалилися.

Нагадаємо, судно затонуло біля берегів Одеси у листопаді минулого року. Власник танкера не мав змоги підняти його, тому судно до сьогодні залишається лежати біля міського пляжу. Час від часу з танкера проливається пальне, що загрожує екологічним лихом.

22 листопада 2019 року, танкер Delfi спочатку перебував в акваторії порту «Південний». Через сильний шторм його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.

За даними капітана Одеського порту, судновласник забороняв морякам евакуюватися, а рятувальні судна не могли підійти через складні погодні умови.

Як відомо, 21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне.