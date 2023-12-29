Суд відсторонив високопосадовця КМВА, який оформлював липові відрядження депутатам
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років
Печерський районний суд Києва відсторонив від посади керівника апарату Київської міської військової адміністрації. Посадовця минулого тижня було викрито на сприянні столичним депутатам в ухиленні від несення військової служби. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
За матеріалами слідства, посадовець сприяв оформленню липового відрядження трьом міським депутатам та одному з їхніх помічників. Незаконному перебуванню у КМВА також сприяв командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією.
«Фігуранти впродовж майже року не з'являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення із частини», – зазначили у ДБР.
У серпні поточного року усім чотирьом було повідомлено про підозру в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України). 22 грудня ДБР повідомило про підозру за цими ж статтями високопосадовцю КМВА, який сприяв оформленню липового відрядження.
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Його відсторонено від посади до 1 лютого 2024 року.
Раніше повідомлялося, що троє екснардепів перетнули кордон як волонтери і втекли.
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