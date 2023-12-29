Головна Київ Новини
search button user button menu button

Суд відсторонив високопосадовця КМВА, який оформлював липові відрядження депутатам

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд відсторонив високопосадовця КМВА, який оформлював липові відрядження депутатам
Депутати ухилялися від несення військової служби
фото: ДБР

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років

Печерський районний суд Києва відсторонив від посади керівника апарату Київської міської військової адміністрації. Посадовця минулого тижня було викрито на сприянні столичним депутатам в ухиленні від несення військової служби. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

За матеріалами слідства, посадовець сприяв оформленню липового відрядження трьом міським депутатам та одному з їхніх помічників. Незаконному перебуванню у КМВА також сприяв командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією.

«Фігуранти впродовж майже року не з'являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення із частини», – зазначили у ДБР.

У серпні поточного року усім чотирьом було повідомлено про підозру в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України). 22 грудня ДБР повідомило про підозру за цими ж статтями високопосадовцю КМВА, який сприяв оформленню липового відрядження. 

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Його відсторонено від посади до 1 лютого 2024 року.

Раніше повідомлялося, що троє екснардепів перетнули кордон як волонтери і втекли.

Теги: суд війна депутат Київ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Народні депутати можуть власним прикладом заохочувати людей ставати до лав ЗСУ
Звернення до депутатів стосовно закону про мобілізацію
26 грудня, 13:40
Петро Котін керує «Енергоатомом» з 2020-го року
Народні депутати звернулися до НАБУ через керівника «Енергоатома»
26 грудня, 15:12
Замирайло, за даними слідства, планував виїхати до США
Черкаський ексдепутат від ОПЗЖ отримав п'ять років тюрми
25 грудня, 17:21

Новини

У столиці рятувальники звільнили чотирьох людей з-під завалів складського приміщення
У столиці рятувальники звільнили чотирьох людей з-під завалів складського приміщення
Суд відсторонив високопосадовця КМВА, який оформлював липові відрядження депутатам
Суд відсторонив високопосадовця КМВА, який оформлював липові відрядження депутатам
Мережу сколихнуло фото з військовим в метро
Мережу сколихнуло фото з військовим в метро
У Києві після атаки перекрито рух на деяких вулицях
У Києві після атаки перекрито рух на деяких вулицях
Через обстріл у Києві погіршилася якість повітря: влада звернулася до містян
Через обстріл у Києві погіршилася якість повітря: влада звернулася до містян
Пошкоджено автомобілі та лінії електромереж: наслідки обстрілу Київщини (фото)
Пошкоджено автомобілі та лінії електромереж: наслідки обстрілу Київщини (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
У ЄС вилучають дітей з сімей біженців: Лубінець назвав країни, де ситуація найгірша
35K
Ексгенерал Бундесверу пояснив, як ЗСУ знищили корабель «Новочеркаськ»
34K
Ми або воюємо, або втрачаємо країну і майбутнє
23K
Європейська країна готова взяти на роботу багато українців. Які вакансії пропонують
19K
Кулеба пояснив, чому союзники зволікають зі зброєю для України
18K
У Росії злетіли дев'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95МС

Новини

Що робити з мобілізацією? Порошенко дав пораду Зеленському
Сьогодні, 11:27
Окупанти закидають Україну ракетами і безуспішно атакують на фронті – Генштаб
Сьогодні, 07:33
Ракетна атака на Україну, пожежа в багатоповерхівці Одеси: головне за ніч
Сьогодні, 07:10
Плюсова температура, без опадів: прогноз погоди на 29 грудня
Сьогодні, 03:40
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Якою буде погода на Новий рік? Синоптикиня дала прогноз
Вчора, 17:55

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua