Суд відсторонив високопосадовця КМВА, який оформлював липові відрядження депутатам

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років

Печерський районний суд Києва відсторонив від посади керівника апарату Київської міської військової адміністрації. Посадовця минулого тижня було викрито на сприянні столичним депутатам в ухиленні від несення військової служби. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За матеріалами слідства, посадовець сприяв оформленню липового відрядження трьом міським депутатам та одному з їхніх помічників. Незаконному перебуванню у КМВА також сприяв командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією.

«Фігуранти впродовж майже року не з'являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення із частини», – зазначили у ДБР.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У серпні поточного року усім чотирьом було повідомлено про підозру в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України). 22 грудня ДБР повідомило про підозру за цими ж статтями високопосадовцю КМВА, який сприяв оформленню липового відрядження.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Його відсторонено від посади до 1 лютого 2024 року.

Раніше повідомлялося, що троє екснардепів перетнули кордон як волонтери і втекли.