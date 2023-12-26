Звернення до депутатів стосовно закону про мобілізацію
Можемо зробити колосальний підйом престижу як парламенту взагалі, так і кожного окремого нардепа зокрема
Звертаюся як до екс-колег, без критики.
От незабаром ви проголосуєте закон про нові правила мобілізації. По суті, ваш цей склад направить на фронт ще кілька сотень тисяч людей, з яких якась частина загине, бо така реальність.
З іншого боку, парламент зараз зовсім зійшов на пси – воєнний стан, працює жорстка вертикаль, контролювати щось важко, від медіа віддалений і тп.
І от саме зараз є той момент, коли можна реабілітуватися і отримати повагу суспільства.
Я б зробив так – від кожної фракції по 10% чоловіків пішли б на фронт. Вибрати жеребкуванням чи добровільно, байдуже. На півроку всього лише, але не на штабні посади, а в поля. Аеророзвідниками, снайперами, водіями, радфорозвідкою.
Щоб показати іншим громадянам, як треба робити.
І тоді ніхто не матиме претензій, що голосували і посилали когось на смерть, а самі сиділи в теплі під захистом ППО.
Півроку відпрацювали – заходять наступні 10%. І так далі.
10% на роботу парламенту не вплинуть, радше навпаки.
Це буде колосальний підйом престижу як парламенту взагалі, так і кожного окремого нардепа зокрема. А якщо ні – то буде гірше, вам багато що пригадають, правдиво чи ні, але точно пригадають.
Включіть так себе у цей законопроект, не пожалкуєте.
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