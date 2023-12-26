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Ігор Луценко Народний депутат 8 скликання

Звернення до депутатів стосовно закону про мобілізацію

glavcom.ua
Народні депутати можуть власним прикладом заохочувати людей ставати до лав ЗСУ
колаж: glavcom.ua

Можемо зробити колосальний підйом престижу як парламенту взагалі, так і кожного окремого нардепа зокрема

Звертаюся як до екс-колег, без критики.

От незабаром ви проголосуєте закон про нові правила мобілізації. По суті, ваш цей склад направить на фронт ще кілька сотень тисяч людей, з яких якась частина загине, бо така реальність.

З іншого боку, парламент зараз зовсім зійшов на пси – воєнний стан, працює жорстка вертикаль, контролювати щось важко, від медіа віддалений і тп.

І от саме зараз є той момент, коли можна реабілітуватися і отримати повагу суспільства.

Я б зробив так – від кожної фракції по 10% чоловіків пішли б на фронт. Вибрати жеребкуванням чи добровільно, байдуже. На півроку всього лише, але не на штабні посади, а в поля. Аеророзвідниками, снайперами, водіями, радфорозвідкою.

Щоб показати іншим громадянам, як треба робити.

І тоді ніхто не матиме претензій, що голосували і посилали когось на смерть, а самі сиділи в теплі під захистом ППО.

Півроку відпрацювали – заходять наступні 10%. І так далі.

10% на роботу парламенту не вплинуть, радше навпаки.

Це буде колосальний підйом престижу як парламенту взагалі, так і кожного окремого нардепа зокрема. А якщо ні – то буде гірше, вам багато що пригадають, правдиво чи ні, але точно пригадають.

Включіть так себе у цей законопроект, не пожалкуєте.

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Теги: депутат воєнний стан мобілізація фронт закон парламент

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