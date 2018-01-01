Сутички під Радою: постраждав поліцейський, затриманий мітингувальник

Мітингувальники застосували сльозогінний газ в бік правоохоронців та почали кидати бруківку

Внаслідок сутички під Верховною Радою постраждав один правоохоронець, за порушення публічного порядку до поліції доставлено одного учасника акції. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва. [READ_MORE] «У результаті інциденту постраждав один правоохоронець. Крім того, за порушення публічного порядку до поліції



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Сутички біля Верховної Ради 16 січня Фото: Главком

Мітингувальники застосували сльозогінний газ в бік правоохоронців та почали кидати бруківку

Внаслідок сутички під Верховною Радою постраждав один правоохоронець, за порушення публічного порядку до поліції доставлено одного учасника акції.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

«У результаті інциденту постраждав один правоохоронець. Крім того, за порушення публічного порядку до поліції доставлено одного учасника акції», - йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що сутички під Радою сталися після 11.00, коли мітингувальники підпалили п’ять автомобільних шин. Поліція роз’яснювала учасникам акції неправомірність їхньої поведінки в частині підпалення шин, а працівники ДСНС намагалися загасити підпалені предмети.

У цей час мітингувальники застосували сльозогінний газ в бік правоохоронців, почали кидати бруківку, покришки та інші сторонні предмети, повідомили в поліції

Згодом шини вдалося загасити. Наразі ситуація контрольована, правоохоронці несуть службу в посиленому режимі.

Як повідомляв Укрінформ, акція представників ініціативи Стоп реванш розпочалася вранці у вівторок і проходила мирно. Мітингарів було близько 200.

Серед вимог активістів - ухвалення законопроекту №7163 про реінтеграцію Донбасу, а також законопроекти № 7425 про захист української державності від проявів колабораціонізму, №7426 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо колабораціонізму та посилення відповідальності за державну зраду.

Відділ комунікації поліції Києва повідомив, що під час засідання Верховної Ради у вівторок понад 3 тисячі 800 правоохоронців забезпечують правопорядок в урядовому кварталі столиці.