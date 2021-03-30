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    Світлофор нового типу встановили на проспекті Лесі Українки

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    Незабаром у столиці зʼявиться ще декілька світлофорів подібного типу - Світлофор нового типу встановили на проспекті Лесі Українки

    Незабаром у столиці зʼявиться ще декілька світлофорів подібного типу

    Фото: kyivcity.gov.ua

    Світловий сигнал додатково передаватимуть світлодіодні консолі

    Консолі зі світлодіодними модулями встановили на світловорному обʼєкті на бульварі Лесі Українки, 3. Як повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури, це перший із шести модернізованих світлофорних об’єктів на бульварі Лесі Українки. Про це.

    Подібні консолі незабаром встановлять на перехрестях бульвару Лесі Українки із вулицями Джона Маккейна, Генерала Алмазова, Євгена Коновальця, Мечникова, а також на бульварі Лесі Українки, 14.

    Світлодіодні консолі мають низьке енергоспоживання та нечутливий до сонячного освітлення сигнал. Добре помітні у будь-яку пору доби та за будь-якої погоди і акцентують увагу водіїв на сигналах світлофора.

    Нагадаємо, що раніше 105 світлофорних обʼєктів Києва забезпечили системами резервного живлення.

    Теги: Київ дорожній рух КМДА транспорт
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