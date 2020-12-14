«Нельотна» погода. Bolt згортає свій сервіс прокату електросамокатів

Перші локації з прокатом електросамокатів були в центрі Києва Bolt

Перші локації з прокатом електросамокатів були в центрі Києва Bolt

У зимовий період використання електросамокатів ускладнюється

У Києві завершено сезон прокату електросамокатів, започаткованого компанією Bolt.

Цей новий та зручний вид екологічного транспорту для сучасних міст з’явився на вулицях Києва п’ять місяців тому. Але низька температура повітря і поява зимових опадів спричинили завершення сезону прокату: за таких погодних умов використання електросамокатів ускладнюється.

Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Цього року сотні тисяч киян і гостей міста змогли скористатися сервісом із прокату електросамокатів. Пандемія Covid-19 спричинила певні незручності: використання громадського транспорту стало небезпечним через його переповненість. Саме тому багато хто частіше віддавав перевагу електросамокатам, щоб знизити ризик зараження коронавірусом.

Згідно з даними компанії Bolt, 93% українських користувачів уже встигли оцінити сервіс на «відмінно». Середня тривалість поїздки становила 21 хвилину, а середній накат становив 9 км за поїздку.

Наступного року компанія Bolt збирається запустити прокат електросамокатів і електровелосипедів у понад 100 містах Європи.

Нагадаємо, перші пункти прокату електросамокатів компанії Bolt у Києві з'явились у серпні 2020 року. Після цього мер Києва Віталій Кличко закликав компанію Bolt прибрати несанкціоновано встановлені пункти прокату електросамокатів.

Як відомо, з 10 грудня на дорогах і тротуарах Києва спостерігається ожеледиця.

У суботу, 12 грудня, мер Києва Віталій Кличко зібрав на нараду керівників районів та комунальних служб столиці та доручив терміново прибрати місто від наслідків негоди. «Ключове завдання всіх служб – терміново навести лад у місті. Тим більш, що найближчими днями, за прогнозом синоптиків, погода не зміниться – триватимуть дощ і ожеледиця. Тому всі служби повинні злагоджено і ефективно працювати. Цілодобово!»- підкреслив Віталій Кличко.

За минулі вихідні в Києві через ожеледицю травмувалося 1369 осіб.

Синоптики попередили, що протягом 14 грудня у Києві ожеледь, на дорогах ожеледиця, туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий)

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