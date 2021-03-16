Світлофори на вулицях Києва забезпечують резервним живленням

Дорожники столиці вже встановили відповідне обладнання на 105 світлофорних обʼєктів

У столиці тривають роботи із забезпечення світлофорів дублюючими системами живлення. Про це повідомляє Комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху».

«Чергові 75 світлофорних об'єктів на вулично-шляховій мережі столиці наші фахівці облаштували шафами резервного живлення», – йдеться у повідомленні.

Так виглядає шафа для резервного живлення

Усього ж відповідне обладнання встановлено на 105 світлофорних об'єктах, забезпечивши їхню безперебійну роботу у випадках відсутності живлення з електромережі, повідомляє комунальне підприємтво..

Тривалість роботи джерел резервного живлення – близько чотирьох годин, чого зазвичай достатньо для відновлення електрики. У інших випадках в нагоді стають дизель-генератори.

Із переліком облаштованих шафами резервного живлення світлофорних об'єктів можна ознайомитися за посиланням.

Раніше стао відомо, що Комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху» оголосило тендери на закупівлю програмного забезпечення та камер для аналізу трафіку на столичних дорогах.