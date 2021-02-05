Затори в Києві: у січні зафіксовано зниження трафіку

У січні затори на столичних дорогах спостерігалися у години пік

У порівнянні з груднем 2020 року в січні трафік знизився на 4%

У січні 2021 року середня інтенсивність руху транспорту на ключових напрямках дорожньої мережі столиці знизилась на 8% у порівнянні з аналогічним місяцем 2020-го.

Про це свідчить аналіз, проведений службою впровадження та експлуатації автоматизованої системи керування дорожнім рухом Центру організації дорожнього руху на основі даних детекторів транспорту, повідомляє пресслужба Центру.

Зниження трафіку спостерігалося на:

Броварському проспекті в напрямку в'їзду до столиці – на 13%; виїзду – на 10%

перехресті вулиць Богдана Хмельницького/Хрещатика – на 11%

проспекті Лобановського, 196 – на 12%

проспекті Героїв Сталінграда, 59 – на 6%.

Трафік зріс на:

Одеській трасі в напрямку в'їзду до столиці – на 16%; виїзду – на 8%.

Інтенсивність транспортних потоків не змінилася на перехресті Повітрофлотського шляхопроводу/проспекту Перемоги.

У січні 2021 року у порівнянні з попереднім місяцем – груднем – трафік знизився на 4%.

Як повідомлялося, середня інтенсивність руху транспорту на ключових напрямках вулично-дорожньої мережі Києва у 2020 році зросла на 4,8% у порівнянні з 2019-м.

У проєкті Генерального плану Києва передбачено низку заходів для вирішення транспортної проблеми міста.