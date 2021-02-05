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    Затори в Києві: у січні зафіксовано зниження трафіку

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    У січні затори на столичних дорогах спостерігалися у години пік - Затори в Києві: у січні зафіксовано зниження трафіку
    У січні затори на столичних дорогах спостерігалися у години пік
    Фото з відкритих джерел

    У порівнянні з груднем 2020 року в січні трафік знизився на 4%

    У січні 2021 року середня інтенсивність руху транспорту на ключових напрямках дорожньої мережі столиці знизилась на 8% у порівнянні з аналогічним місяцем 2020-го.

    Про це свідчить аналіз, проведений службою впровадження та експлуатації автоматизованої системи керування дорожнім рухом Центру організації дорожнього руху на основі даних детекторів транспорту, повідомляє пресслужба Центру. 

    Зниження трафіку спостерігалося на:

    • Броварському проспекті в напрямку в'їзду до столиці – на 13%; виїзду – на 10%
    • перехресті вулиць Богдана Хмельницького/Хрещатика – на 11%
    • проспекті Лобановського, 196 – на 12%
    • проспекті Героїв Сталінграда, 59 – на 6%.

    Трафік зріс на:

    • Одеській трасі в напрямку в'їзду до столиці – на 16%; виїзду – на 8%.

    Інтенсивність транспортних потоків не змінилася на перехресті Повітрофлотського шляхопроводу/проспекту Перемоги.

    У січні 2021 року у порівнянні з попереднім місяцем – груднем – трафік знизився на 4%.

    Як повідомлялося, середня інтенсивність руху транспорту на ключових напрямках вулично-дорожньої мережі Києва у 2020 році зросла на 4,8% у порівнянні з 2019-м.

    У проєкті Генерального плану Києва передбачено низку заходів для вирішення транспортної проблеми міста.

    Теги: Київ дороги транспорт
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