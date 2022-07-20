Російський танк серед капусти: мережу вразили фото з Київщини

Жителька селища на Київщині вирішила не прибирати російський танк зі свого городу

Після визволення від російських військ на Київщині залишилося чимало розбитої техніки окупантів. Один із таких спалених російських танків не став на заваді мешканці Великої Димерки, яка поставила собі за мету виростити цього року овочі. Відповідні фото оприлюднено у місцевій Facebook-спільноті.

Жителька селища Велика Димерка знайшла на своєму городі спалений ворожий танк, який тепер слугує клумбою, а поряд з танком росте капуста.

«Прикидала земелькою танчик в городі, квітами обсадила і сказала: «Танк не забирайте до осені! Тільки після того, як викопаю картоплю і зріжу капусту!» – розповіла жінка.

Такий підхід характеризує відмінності в менталітеті та способі життя українців і росіян – війна війною, а город посадити треба.

Нагадаємо, триває 147-ма доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Українські воїни успішно відбили штурмові дії ворога в районі Богородичного. Штурмові дії в районах Григорівки та Спірного також закінчились для ворога втратами та відступом.