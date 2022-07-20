  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
  4. Російський танк серед капусти: мережу вразили фото з Київщини
рус
    Новини

    Російський танк серед капусти: мережу вразили фото з Київщини

    Російський танк виконує функцію клумби - Російський танк серед капусти: мережу вразили фото з Київщини
    Російський танк виконує функцію клумби
    фото: Luydmila Nishenko

    Жителька селища на Київщині вирішила не прибирати російський танк зі свого городу

    Після визволення від російських військ на Київщині залишилося чимало розбитої техніки окупантів. Один із таких спалених російських танків не став на заваді мешканці Великої Димерки, яка поставила собі за мету виростити цього року овочі. Відповідні фото оприлюднено у місцевій Facebook-спільноті.

    Жителька селища Велика Димерка знайшла на своєму городі спалений ворожий танк, який тепер слугує клумбою, а поряд з танком росте капуста.

    «Прикидала земелькою танчик в городі, квітами обсадила і сказала: «Танк не забирайте до осені! Тільки після того, як викопаю картоплю і зріжу капусту!» – розповіла жінка.

    Такий підхід характеризує відмінності в менталітеті та способі життя українців і росіян – війна війною, а город посадити треба.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Російський танк серед капусти: мережу вразили фото з Київщини
    Російський танк серед капусти: мережу вразили фото з Київщини
    Російський танк серед капусти: мережу вразили фото з Київщини

    Нагадаємо, триває 147-ма доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Українські воїни успішно відбили штурмові дії ворога в районі Богородичного. Штурмові дії в районах Григорівки та Спірного також закінчились для ворога втратами та відступом.

    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російський танк серед капусти: мережу вразили фото з Київщини