Посол США відвідала селище на Київщині (відео)

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк 10 липня відвідала селище Макарів на Київщині. Про це вона повідомила у Тwitter.

«Глибоко зворушена розповідями тих, хто постраждав від жорстоких нападів росіян на Макарів. Пишаюся гуманітарною допомогою США, завдяки якій люди можуть відбудовуватися та одужувати», – зазначила пані посол.

Брінк також подякувала Всесвітній продовольчій програмі ООН за невтомну роботу в Макарові, щоб нагодувати тих, чиї життя були вирвані з корінням жорстокою війною Росії.

«Пишаюся тим, що фінансування США через USAID підтримало роботу Всесвітньої продовольчої програми із 8 млн людей по всій Україні», – наголосила дипломатка.

Deeply moved by the stories of those who suffered from the brutal Russian attacks on Makariv. Proud of U.S. humanitarian aid so they can rebuild and recover. pic.twitter.com/6J4GSG6HHn