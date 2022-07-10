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    Посол США відвідала селище на Київщині (відео)

    Брінк зустрілася з українцями, які постраждали від жорстоких нападів росіян на Макарів - Посол США відвідала селище на Київщині (відео)
    Брінк зустрілася з українцями, які постраждали від жорстоких нападів росіян на Макарів
    скріншот із відео

    Бріджит Брінк поспілкувалася з мешканцями Макарова

    Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк 10 липня відвідала селище Макарів на Київщині. Про це вона повідомила у Тwitter.

    «Глибоко зворушена розповідями тих, хто постраждав від жорстоких нападів росіян на Макарів. Пишаюся гуманітарною допомогою США, завдяки якій люди можуть відбудовуватися та одужувати», – зазначила пані посол.

    Брінк також подякувала Всесвітній продовольчій програмі ООН за невтомну роботу в Макарові, щоб нагодувати тих, чиї життя були вирвані з корінням жорстокою війною Росії.

    «Пишаюся тим, що фінансування США через USAID підтримало роботу Всесвітньої продовольчої програми із 8 млн людей по всій Україні», – наголосила дипломатка.

    Нагадаємо, понад місяць окремі території Київської, Чернігівської та Сумської областей перебували в окупації. На початку квітня їх повністю звільнили від російських загарбників.

    До слова, раніше посол США побувала у зруйнованій рашистами Бородянці (фото).

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    Теги: росія окупанти США ООН війна посол фінансування Україна окупація Бріджит Брінк #stoprussia
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    Посол США відвідала селище на Київщині (відео)