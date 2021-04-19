Вчені виявили три етапи старіння людини

Організм людини старіє у 34, 60, 78 роки

Дослідники зі Стенфордського університету в США оскаржили уявлення про щоденне старіння організму людини і заявили про три вікові точки, коли тіло відчутно змінюється. Про це повідомляє видання Focus.

Вчені досліджували плазму крові 4263 чоловік у віці від 18 до 95 років.

Після вивчення приблизно трьох тисяч різних типів білків вони прийшли до висновку, що їх частка не змінювалася протягом десятиліть. Однак у випробовуваних у віці 34, 60 і 78 років були виявлені значні зміни на білковому рівні.

Дані коливання можуть бути пов'язані зі змінами в організмі в цілому, говориться в дослідженні. Поки незрозуміло, як саме білки або склад крові впливають на старіння, однак досліди на мишах демонструють, що переливання крові від молодих особин позитивно позначається на старіших.

Раніше японські вчені знайшли ліки, здатні зупинити старіння і омолодити організм. Його застосування може початися через п'ять-десять років, розповів професор НДІ медицини Токійського університету Макото Наканісі.

До слова, американські медики встановили, що ризик смерті від коронавірусу потроювався у разі низької фізичної активності пацієнта.